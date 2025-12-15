Ahmed al Ahmed, el héroe sirio en el atentado antisemita en Australia

“Los nombres están grabados en la conciencia judía: Oskar Schindler, quien usó su fábrica para salvar a judíos condenados a muerte, y Raoul Wallenberg, quien ayudó a rescatar judíos en Budapest con documentos de protección suecos. Chiune Sugihara, un diplomático japonés que emitió visas que se convirtieron en salvavidas. Irena Sendler, una trabajadora social polaca que ayudó a sacar clandestinamente a niños judíos del gueto de Varsovia. La familia Ulma en Polonia, asesinada por ocultar judíos”, planteó The Jerusalem Post.

La agencia de noticias israelí también afirmó que la hazaña de este sirio musulmán, quien forcejeó este domingo con un terrorista para salvar a la comunidad judía de Australia, demuestra que la luz de Janucá no es solo una luz física, sino también una espiritual que recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza.

En ese sentido, Janucá celebra la victoria de los macabeos sobre los sirios, así como la nueva dedicación del Segundo Tempo de Jerusalén, alrededor del año 165 a.C. En aquel entonces, los judíos eran gobernados por la dinastía seléucida, un reino greco-sirio que ejercía poder sobre Palestina. El rey Antíoco Epífanes no solo había prohibido los rituales judíos, sino que también, los obligaba a adorar a los dioses griegos. En 168 a.E.C., el adorado templo de los judíos fue ocupado, para rendirle culto a Zeus Olimpio.

Tres años después, las fuerzas de Judá Macabeo recuperaron la ciudad de Jerusalén y liberaron el templo. Una vez que los Macabeos empezaron a preparar el templo para la nueva dedicación, se dieron cuenta de que solo tenían suficiente aceite para iluminarlo durante una sola noche. Pese a ello, según el Talmud, el aceite logró durar ocho días. Por esta razón, cada noche de Janucá se encienden velas para conmemorar el milagro.

El primer ministro de Nueva Gales de Australia visita en el hospital al héroe sirio

Este lunes, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó en el hospital local a Ahmed al Ahmed, el verdulero sirio y musulmán que arriesgó su vida al enfrentarse a uno de los terroristas yihadistas durante el tiroteo masivo en Bondi Beach que dejó al menos 16 muertos el domingo por la noche.

Ahmed, de 43 años y padre de dos hijas de cinco y seis años, se recupera de las heridas de bala que recibió al arrebatarle el rifle a uno de los terroristas. Se encuentra en el Hospital St George de Kogarah tras la cirugía por múltiples heridas de bala en su brazo izquierdo y en su omóplato.

Minns, el premier de Nueva Gales del Sur de Australia, compartió este lunes una fotografía junto a Ahmed en su cama de hospital, describiéndolo como “un héroe de la vida real”. “No hay duda de que se habrían perdido más vidas si no fuera por el coraje desinteresado de Ahmed”, declaró en redes tras su visita al hospital.

image El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visita a Ahmed al Ahmed, identificado en redes como el transeúnte que se escondió tras autos estacionados y arrebató un rifle a uno de los pistoleros durante el tiroteo mortal en Bondi Beach, en un hospital de Sídney. (@ChrisMinnsMP vía X/REUTERS)

En tanto, el héroe sirio, a través de su abogado, declaró que no se arrepiente y que lo volvería a hacer. “No lamenta lo que hizo. Dijo que lo haría de nuevo. Pero el dolor ha comenzado a afectarlo”, señaló su representante legal a medios locales tras visitarlo el lunes.

El abogado aseveró que su condición es grave. “No está bien en absoluto. Está acribillado a balazos. Nuestro héroe está luchando”, agregó y dijo que teme que Ahmed pierda su brazo izquierdo. Sufrió aproximadamente cinco heridas de bala en su brazo izquierdo, además de una bala alojada en su omóplato que aún no ha sido extraída. Ha perdido una cantidad considerable de sangre, comentó.

