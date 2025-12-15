En vísperas del primer día de Janucá, la comunidad judía de Australia se congregaba este domingo en Bondi Beach para el Festival de las Luces, cuando, en medio del ambiente de jolgorio y de rezos abrahámicos, comenzaron a oírse detonaciones y se vieron a dos sujetos armados que abrían fuego a la multitud. Pronto, las personas empezaron a correr por su vida, en medio de los alaridos y los sonidos de disparos. La festividad judía se acababa de tornar en un día de luto por culpa de dos yihadistas que estaban realizando un atentado antisemita.
EN BONDI BEACH
Ahmed al Ahmed, el héroe sirio en el atentado antisemita en Australia
El inmigrante sirio y musulmán que se enfrentó contra los terroristas en el ataque antisemita en Bondi Beach, Australia. “Si existe un Nobel judío por salvar judíos, Ahmed al-Ahmed lo acaba de ganar”, afirma The Jerusalem Post.
Entonces, en plena persecución de odio yihadista contra la comunidad judía, un verdulero sirio de 43 años de Sídney y padre de dos hijas, se dirigió hacia uno de los terroristas, con el que se enfrentó cuerpo a cuerpo y le arrebató el arma, obligándolo a retirarse.
En el forcejeo, el héroe sirio y musulmán, Ahmed al-Ahmed, recibió varios balazos porparte del terrorista pakistaní, por lo que luego requirió ser hospitalizado. Pero si este hombre no hubiera intercedido, arriesgando su vida, la masacre habría sido aún mayor, según dijeron las autoridades australianas, las cuales se refirieron a él como un hombre "de bien" demostrando la dignidad humana y sepultando la islamofobia y el antisemitismo.
“Si existe un Nobel judío por salvar judíos, Ahmed al-Ahmed lo acaba de ganar”, afirmó este lunes The Jerusalem Post sobre este héroe sirio de 43 años que se enfrentó con un terrorista pakistaní en el ataque antisemita de este domingo en una playa de Australia.
El diario israelí rindió pleitesía durante este lunes a Ahmed al-Ahmed, el héroe de Bondi Beach, a quien además lo colocó metafóricamente en la lista de los "Justos entre las Naciones", haciendo referencia a todos los no judíos que arriesgaron su vida para salvar a los judíos, por ejemplo aquellos que lo hicieron para salvar vidas judías durante el Holocausto.
“Los nombres están grabados en la conciencia judía: Oskar Schindler, quien usó su fábrica para salvar a judíos condenados a muerte, y Raoul Wallenberg, quien ayudó a rescatar judíos en Budapest con documentos de protección suecos. Chiune Sugihara, un diplomático japonés que emitió visas que se convirtieron en salvavidas. Irena Sendler, una trabajadora social polaca que ayudó a sacar clandestinamente a niños judíos del gueto de Varsovia. La familia Ulma en Polonia, asesinada por ocultar judíos”, planteó The Jerusalem Post.
La agencia de noticias israelí también afirmó que la hazaña de este sirio musulmán, quien forcejeó este domingo con un terrorista para salvar a la comunidad judía de Australia, demuestra que la luz de Janucá no es solo una luz física, sino también una espiritual que recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza.
En ese sentido, Janucá celebra la victoria de los macabeos sobre los sirios, así como la nueva dedicación del Segundo Tempo de Jerusalén, alrededor del año 165 a.C. En aquel entonces, los judíos eran gobernados por la dinastía seléucida, un reino greco-sirio que ejercía poder sobre Palestina. El rey Antíoco Epífanes no solo había prohibido los rituales judíos, sino que también, los obligaba a adorar a los dioses griegos. En 168 a.E.C., el adorado templo de los judíos fue ocupado, para rendirle culto a Zeus Olimpio.
Tres años después, las fuerzas de Judá Macabeo recuperaron la ciudad de Jerusalén y liberaron el templo. Una vez que los Macabeos empezaron a preparar el templo para la nueva dedicación, se dieron cuenta de que solo tenían suficiente aceite para iluminarlo durante una sola noche. Pese a ello, según el Talmud, el aceite logró durar ocho días. Por esta razón, cada noche de Janucá se encienden velas para conmemorar el milagro.
El primer ministro de Nueva Gales de Australia visita en el hospital al héroe sirio
Este lunes, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó en el hospital local a Ahmed al Ahmed, el verdulero sirio y musulmán que arriesgó su vida al enfrentarse a uno de los terroristas yihadistas durante el tiroteo masivo en Bondi Beach que dejó al menos 16 muertos el domingo por la noche.
Ahmed, de 43 años y padre de dos hijas de cinco y seis años, se recupera de las heridas de bala que recibió al arrebatarle el rifle a uno de los terroristas. Se encuentra en el Hospital St George de Kogarah tras la cirugía por múltiples heridas de bala en su brazo izquierdo y en su omóplato.
Minns, el premier de Nueva Gales del Sur de Australia, compartió este lunes una fotografía junto a Ahmed en su cama de hospital, describiéndolo como “un héroe de la vida real”. “No hay duda de que se habrían perdido más vidas si no fuera por el coraje desinteresado de Ahmed”, declaró en redes tras su visita al hospital.
En tanto, el héroe sirio, a través de su abogado, declaró que no se arrepiente y que lo volvería a hacer. “No lamenta lo que hizo. Dijo que lo haría de nuevo. Pero el dolor ha comenzado a afectarlo”, señaló su representante legal a medios locales tras visitarlo el lunes.
El abogado aseveró que su condición es grave. “No está bien en absoluto. Está acribillado a balazos. Nuestro héroe está luchando”, agregó y dijo que teme que Ahmed pierda su brazo izquierdo. Sufrió aproximadamente cinco heridas de bala en su brazo izquierdo, además de una bala alojada en su omóplato que aún no ha sido extraída. Ha perdido una cantidad considerable de sangre, comentó.
Más noticias en Urgente24
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River
Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta