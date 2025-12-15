Live Blog Post

Donald Trump recurrió a su red Truth Social para opinar sobre la muerte de Robert Reiner, y vengarse post mortem de las frecuentes críticas que Reiner, un militante progresista, le dirigía.

Donald Trump publicó en Truth Social: “Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante atormentado y en apuros, pero que en su día fue muy talentoso, falleció junto con su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que causó a otros con su aflicción masiva, persistente e incurable, una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces llamado SDT. Era conocido por volver loco a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la Administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes. ¡Que Rob y Michele descansen en paz!”.

