La CGT entra en tensión mientras la Casa Rosada estira la embestida contra AFA

En la previa a esa movilización, la CGT denunció un intento de amedrentamiento directo a la cupula con el ataque al Sindicato del Vidrio (SEIVARA) en CABA. La sede sindical corresponde a la organización conducida por Cristian Jerónimo, uno de los nuevos altos mandos de la cúpula cegetista.
Mientras tanto, la Casa Rosada acelera su cruzada contra la AFA como contrapeso en la agenda. La más reciente denuncia de Patricia Bullrich contra la administración de Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino desató un cruce directo entre la senadora y el tesorero en redes sociales.
Al respecto, la Justicia federal avanza en el marco de una causa penal tributaria que se inicio de oficio contra los dirigentes afistas por presuntas maniobras de lavado.
Donald Trump recurrió a su red Truth Social para opinar sobre la muerte de Robert Reiner, y vengarse post mortem de las frecuentes críticas que Reiner, un militante progresista, le dirigía.
Donald Trump publicó en Truth Social: “Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante atormentado y en apuros, pero que en su día fue muy talentoso, falleció junto con su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que causó a otros con su aflicción masiva, persistente e incurable, una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces llamado SDT. Era conocido por volver loco a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la Administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes. ¡Que Rob y Michele descansen en paz!”.
Diego Valenzuela asumirá como titular del área de Migraciones. La confirmación se realizaría por la tarde de este lunes, luego de una reunión entre el intendente en uso de licencia del partido bonaerense de Tres de Febrero con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, según informó el canal LN+.
Valenzuela tiene además una licencia como senador bonaerense por la 1ra sección electoral, cargo para el cual resultó electo en los comicios del 07/09 cuando lideró la boleta de LLA.
El periodista e historiador fue el primer intendente del conurbano en saltar a las filas libertarias, habiendo sido electo por el PRO en 3 períodos consecutivos.
El Banco Central (BCRA) volvió a poner números concretos sobre la mesa y el dato no pasó inadvertido en el mercado. Las compras de dólares minoristas se desplomaron en noviembre hasta US$1.100 millones, el registro más bajo desde que se flexibilizaron las restricciones cambiarias para personas humanas a mediados de abril.
La cifra contrasta con el pico de US$6.400 millones alcanzado en septiembre, en plena antesala electoral, y marca un giro abrupto en el comportamiento de la demanda de divisas.
El presidente argentinoJavier Milei celebró el arrollador triunfo en Chile de José Antonio Kast(Partido Republicano), un ultraconservador, hijo de un nazi, católico de la Schönstatt y pro Augusto Pinochet que este domingo le ganó la pulseada en el balotaje a Jeannette Jara (Partido Comunista), la otra aspirante presidencial que evocaba a la figura de Salvador Allende, el jefe de estado socialista que gobernó de 1970 a 1973.
A través de un tuit en la red social X, Milei felicitó al nuevo presidente electode Chile, José Antonio Kast, por su victoria aplastante ante la oficialista Jeannette Jara; un batacazo que, sin duda, no habría sido posible sin que el libertario chileno Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario de Chile) y la centrista Evelyn Matthei (Unión Demócrata Independiente), lo respaldaran en la segunda vuelta tras haber quedado en tercer y cuarto lugar en los primeros comicios.
Alejandra Monteoliva tendrá su bautismo de fuego como flamante ministra de Seguridad con la aplicación del protocolo antipiquetes este jueves cuando la CGT movilice hacia la Plaza de Mayo en protesta contra el proyecto de reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso. La funcionaria quedará entonces en el ojo de la atención pública.
Monteoliva había anticipado la aplicación del dispotivo el viernes en una entrevista con el canal TN. “Se aplica el protocolo, como siempre", dijo la sucesora de Patricia Bullrich en el cargo. Bullrich, ahora senadora, es por su parte es la principal promotora en la Cámara Alta de la iniciativa oficial.
Tras la aprobación del directorio de YPF, Adecoagro y ACA se quedaron con la segunda mitad de Profertil que estaba en manos de la petrolera en una operación que se cerró en en aproximadamente US$1.200 millones, y que fue posterior a la adquisición de la mitad que correspondía a la multinacional Nutrien por lo que se quedaron con el 100% de la compañía.
Adecoagro, una empresa que se caracteriza por la producción sustentable, en diferentes áreas, y la Asociación de Cooperativas Argentinas, un jugador estratégico en el acopio, venta y exportación de granos, confirmaron la operación que las posiciona en el corazón de la provisión de insumos clave, los fertilizantes nitrogenados.
