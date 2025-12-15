Tras ataque al SEIVARA, la CGT advierte: "Ni un paso atrás"

Rumbo a la marcha del 18 de diciembre, la CGT (Confederación General del Trabajo) disparó una alerta entre los gremios por el ataque al Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA). En su sede porteña, esa entidad sufrió actos de vandalísmo que fueron tomados como un mensaje amenazador por la central obrera.
En ese sentido, la entidad emitió un comunicado advirtiendo que no dará “un paso atrás” con respecto a la postura de rechazo a la reforma laboral y al reclamo de los trabajadores. Según un comunicado difundido en redes, el ataque perpetrado en horas de la madrugada “retrotrae a viejas prácticas que se creían extintas en el país”.
Según reportes periodísticos, el ataque se perpetró contra la sede del sindicato ubicada en Av. Juan de Garay 371 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, individuos no identificados habrían ingresado por la fuerza para generar destrozos contra el mobiliario.
La CGT y una tensión en aumento
Desde la presentación del texto final que el Gobierno introdujo al público sobre la reforma laboral, la postura de la CGT rotó hacia un perfil combativo. Si bien la organización había mantenido su posición expectante, el avance del proyecto oficial tras la última reunión del Consejo de Mayo desató la actitud defensiva de parte de ciertos sectores que demandan un freno a las aspiraciones de la Casa Rosada.
Al respecto, el inicio de las sesiones extraordinarias habría sido el catalizador para que la nueva conducción de la CGT tome partido de manera definitiva. Algo que, por el momento, no está claro si podrá traducirse en resultados en el Congreso.
Ahora, la expectativa está puesta sobre el próximo jueves. Ese día, la CGT hará su primer movimiento tangible en torno a incomodar el avance de la reforma laboral, a la que el Gobierno impulsa para que sea sancionada antes de fin de año.
Sindicato del Vidrio
Las sospechas de la CGT sobre la naturaleza del ataque no responden simplemente a una conjetura en la previa de la marcha. El SEIVARA es el sindicato conducido por Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la nueva conducción de la central obrera.
La selección de los atacantes habría sido, de esa manera, que penetró directamente en la cúpula renovada de la CGT. Se trata de dirigentes que “debutan” en la organización central y que se mostraron abiertos a dialogar con el Gobierno en la previa de la confección del texto final de la reforma.
