Tras ataque al SEIVARA, la CGT advierte: "Ni un paso atrás"

La CGT y una tensión en aumento

Desde la presentación del texto final que el Gobierno introdujo al público sobre la reforma laboral, la postura de la CGT rotó hacia un perfil combativo. Si bien la organización había mantenido su posición expectante, el avance del proyecto oficial tras la última reunión del Consejo de Mayo desató la actitud defensiva de parte de ciertos sectores que demandan un freno a las aspiraciones de la Casa Rosada.

Al respecto, el inicio de las sesiones extraordinarias habría sido el catalizador para que la nueva conducción de la CGT tome partido de manera definitiva. Algo que, por el momento, no está claro si podrá traducirse en resultados en el Congreso.

Esta CGT no dará ni un paso atrás para defender los derechos de los trabajadores. Este tipo de mensajes de odio y antidemocráticos no hacen más que reforzar la unidad del pensamiento y acción entre todos los que tenemos claro lo que nos une: la defensa del trabajo de los y las argentinas.

Ahora, la expectativa está puesta sobre el próximo jueves. Ese día, la CGT hará su primer movimiento tangible en torno a incomodar el avance de la reforma laboral, a la que el Gobierno impulsa para que sea sancionada antes de fin de año.

Sindicato del Vidrio

Las sospechas de la CGT sobre la naturaleza del ataque no responden simplemente a una conjetura en la previa de la marcha. El SEIVARA es el sindicato conducido por Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la nueva conducción de la central obrera.

La selección de los atacantes habría sido, de esa manera, que penetró directamente en la cúpula renovada de la CGT. Se trata de dirigentes que “debutan” en la organización central y que se mostraron abiertos a dialogar con el Gobierno en la previa de la confección del texto final de la reforma.

