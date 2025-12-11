La CGT marcha contra la reforma laboral el 18/12 y plantea la inconstitucionalidad

El triunviro y secretario general del gremio del Seguro indicó que la CGT “se opone terminantemente a cada uno de los puntos que establece esta reforma que transita por la precarización laboral y que es un paso más hacia esa informalidad”.

El “plan de acción” incluye llevar la postura de la CGT a los legisladores y gobernadores para “explicar por qué no puede salir esta ley”.

“La CGT reclama estar en el ligar de debate con los legisladores, para discutir punto por punto".

Sola dijo además que la central impulsará la judicialización de la norma para que se declare la “inconstitucionalidad” de varios de los artículos de la norma.

La movilización del jueves próximo, en tanto, será “contundente”, según anticipó el dirigente.

Si bien el Gobierno dejó para un "segundo proyecto" el avance sobre el capítulo sindical, el texto que Milei firmó a su regreso de Noruega, incorpora modificaciones en materias como indemnizaciones, vacaciones y horas extras, que irían en desmedro de los empleados, según la visión del gremialismo.

El proyecto de reforma finalmente ingresó este jueves (11/12) al Senado para su tratamiento. Justamente, dirigentes gremiales se reunieron el miércoles con senadores peronistas para definir la postura frente a la iniciativa oficial.

La CGT había manifestado su desacuerdo con su salida del Consejo de Mayo, el órgano consultivo formado por distintos sectores a instancias del Gobierno con el fin de diseñar las reformas. Al considerar el modelo de reforma laboral en sus "antípodas", la central gremial pegó el portazo.

