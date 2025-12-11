Nueva crisis en LLA: Leila Gianni se rebela, rompe el bloque y acusa manejos "intolerables"

image

Un saludo polémico y acusaciones cruzadas

En paralelo a la ruptura, comenzó a circular un video en el que se ve a Gianni saludando al intendente Fernando Espinoza durante el acto de asunción del Concejo. En redes libertarias, el gesto fue interpretado como un guiño político. La concejal sostuvo que se trató de una “formalidad protocolar” y acusó al sector parejista de utilizar el material para desacreditarla.

A través de una cuenta distrital de La Libertad Avanza, el espacio difundió un mensaje en el que afirma que Gianni “no está autorizada a hablar en nombre del partido”. También la señalaron por intentar generar una ruptura interna “de forma planificada”.

Leila Gianni se defiende: “No me van a silenciar”

La concejal rechazó las críticas y sostuvo que su alejamiento es consecuencia de una interna que no pudo resolverse. “Estoy hace más de un año en La Matanza por pedido de nuestro Presidente, trabajando 24 x 7. Más de 195 mil matanceros acompañaron la lista que encabecé. Ellos me eligieron y voy a seguir, con más fuerza”, sostuvo en diálogo con este medio.

Gianni asegura tener vínculo directo con Javier Milei y atribuye la pelea a la estructura política que maneja la gobernanza partidaria en la provincia, liderada por Karina Milei. La interna entre los sectores de Pareja —referente de Los Inquebrantables— y los espacios alineados a Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo viene tensionando el armado libertario bonaerense desde antes de las elecciones.

Un nuevo bloque que podría incidir en el Concejo

El nuevo espacio legislativo, Alianza Libertad Republicana, quedó conformado por Gianni, el libertario Ricardo Lococo y los concejales del PRO Hernán Finocchiaro y Javier Ferreria. Con ese número, el flamante bloque podría aspirar a un lugar en la mesa de autoridades del Concejo Deliberante, lo que alteraría los equilibrios internos del cuerpo.

La fractura en La Matanza se suma así a una seguidilla de tensiones en La Libertad Avanza bonaerense, donde la puja por el control territorial y las diferencias entre los distintos armados del oficialismo continúan sin resolverse.

