La Libertad Avanza (LLA) volvió a quedar envuelta en un conflicto interno en territorio bonaerense. Esta vez, la ruptura se trasladó al Concejo Deliberante de La Matanza, donde la flamante concejal Leila Gianni decidió abandonar el bloque oficial para conformar uno propio apenas horas después de asumir.
UNA MÁS Y VAN
Nueva crisis en LLA: Leila Gianni se rebela, rompe el bloque y acusa manejos "intolerables"
Leila Gianni armó su propio bloque el mismo día que asumió su banca en el Concejo Deliberante de La Matanza. Hay furia y escrache en redes.
El movimiento expuso, otra vez, la tensión entre los distintos armados libertarios en la provincia y abrió un nuevo capítulo en la disputa con el espacio que responde a Sebastián Pareja.
Gianni, ex funcionaria del Ministerio de Capital Humano y figura resonante en redes sociales durante la campaña, anunció la creación del bloque Alianza Libertad Republicana, argumentando diferencias irreconciliables con la conducción local de LLA encabezada por Luis Ontiveros y su pareja, la presidenta del bloque, Lorena Ramos. Según la edil, no comparte “las prácticas ni los modos de conducción” del sector parejista.
LLA en PBA: Un quiebre inmediato y un clima político enrarecido
La separación se produjo en el mismo día de la jura de los nuevos concejales, lo que generó sorpresa incluso dentro del oficialismo municipal. En su entorno afirman que la relación con Ontiveros estaba rota desde hace meses y que el conflicto estalló al definirse las autoridades del Concejo, instancia en la que Gianni quedó fuera de los lugares de representación que pretendía ocupar.
Desde el sector vinculado a Pareja buscan bajarle el tono al episodio, pero aclaran que “nadie la expulsó”. Según explicaron fuentes del espacio, el hecho de que Gianni haya constituido un bloque paralelo en el mismo momento de asumir “habla por sí solo”.
Un saludo polémico y acusaciones cruzadas
En paralelo a la ruptura, comenzó a circular un video en el que se ve a Gianni saludando al intendente Fernando Espinoza durante el acto de asunción del Concejo. En redes libertarias, el gesto fue interpretado como un guiño político. La concejal sostuvo que se trató de una “formalidad protocolar” y acusó al sector parejista de utilizar el material para desacreditarla.
A través de una cuenta distrital de La Libertad Avanza, el espacio difundió un mensaje en el que afirma que Gianni “no está autorizada a hablar en nombre del partido”. También la señalaron por intentar generar una ruptura interna “de forma planificada”.
Leila Gianni se defiende: “No me van a silenciar”
La concejal rechazó las críticas y sostuvo que su alejamiento es consecuencia de una interna que no pudo resolverse. “Estoy hace más de un año en La Matanza por pedido de nuestro Presidente, trabajando 24 x 7. Más de 195 mil matanceros acompañaron la lista que encabecé. Ellos me eligieron y voy a seguir, con más fuerza”, sostuvo en diálogo con este medio.
Gianni asegura tener vínculo directo con Javier Milei y atribuye la pelea a la estructura política que maneja la gobernanza partidaria en la provincia, liderada por Karina Milei. La interna entre los sectores de Pareja —referente de Los Inquebrantables— y los espacios alineados a Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo viene tensionando el armado libertario bonaerense desde antes de las elecciones.
Un nuevo bloque que podría incidir en el Concejo
El nuevo espacio legislativo, Alianza Libertad Republicana, quedó conformado por Gianni, el libertario Ricardo Lococo y los concejales del PRO Hernán Finocchiaro y Javier Ferreria. Con ese número, el flamante bloque podría aspirar a un lugar en la mesa de autoridades del Concejo Deliberante, lo que alteraría los equilibrios internos del cuerpo.
La fractura en La Matanza se suma así a una seguidilla de tensiones en La Libertad Avanza bonaerense, donde la puja por el control territorial y las diferencias entre los distintos armados del oficialismo continúan sin resolverse.
_____________________________
Más noticias en Urgente24:
Reforma Laboral en X: El primer round llegó con chicanas entre Nicolás del Caño y Manuel Adorni
Retenciones: Estalló la bronca en el sector pesquero, sin "una baja en 8 años"
Reforma Laboral: Se presentó el proyecto oficial ¿cuáles son los principales cambios?