Retenciones: Estalló la bronca en el sector pesquero, sin "una baja en 8 años"

Y graficó el complejo panorama de la actividad: "En la pesca no podemos competir con otros países que no tienen retenciones".

China, un socio relevante pero subexplotado

Mientras tanto, Boiero dejó expuesta la problemática con China durante su participación en el China Agribusiness Day, organizado por la Cámara Argentino China: Es que China se consolidó como el segundo destino de exportación para la pesca argentina en 2024, con compras por 299,4 millones de dólares, equivalentes al 15,1% del total. Solo España lo supera como mercado.

Pero pese a esta relación comercial consolidada, Boiero subrayó que el potencial está lejos de haberse explotado. Uno de los principales obstáculos es la combinación de sobrecostos entre aranceles chinos y retenciones argentinas, una ecuación que deja al país en clara desventaja frente a competidores.

El responsable de CAPeCA expuso comparaciones concretas, según publicó 'Revista Puerto'. En el caso del calamar, la carga combinada del arancel chino del 10% más las retenciones argentinas del 9% genera un sobrecosto del 19%. Competidores que operan desde la milla 201 —flotas de aguas distantes— ingresan con menor carga tributaria o directamente sin aranceles, y con costos laborales mucho más bajos.

Para el langostino, el arancel en China volvió al 5% en 2025 tras una baja temporal al 2%, y se suma a retenciones del 6%. Mientras tanto, el vannamei ecuatoriano entra con menores barreras y costos significativamente menores.

La conclusión del dirigente fue que la competitividad argentina está erosionada por dos frentes simultáneos como los impuestos internos y los aranceles externos. Y la superposición de ambos vuelve al sector estructuralmente más caro que sus competidores.

Pedido a Luis Caputo

En este contexto que acentúa el malestar es que las cámaras elevaron el pedido al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para que evalúe la eliminación o reducción de las retenciones aplicadas a los productos del sector, considerado el octavo complejo exportador del país.

Las entidades que integran las Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina puntualizaron que en los últimos meses el Gobierno de Javier Milei avanzó en la eliminación o reducción de retenciones para diversos complejos productivos con fuerte arraigo regional como las economías agroindustriales del Norte Argentino, y las cadenas regionales frutihortícolas, sectores de la vitivinicultura, la economía del conocimiento, parte de la minería y, de manera destacada, el complejo petrolero y gasífero, pero en contrapartida la pesca, un sector que destina el 90% de la producción al mercado externo, quedó "nuevamente relegada".

"La pesca no solo es el principal motor económico de toda la región del litoral marítimo con especial impacto en comunidades como Mar del Plata, Puerto Madryn, Rawson, Puerto Deseado y Ushuaia, entre otras, sino que define su estructura social, su nivel de empleo y la actividad de decenas de encadenamientos productivos locales", expresaron las distintas Cámaras Pesqueras.

Según los datos compartidos por las cámaras empresarias, los derechos de exportación vigentes —que se ubican entre el 1 % y el 9 % de acuerdo el producto— generan una desventaja frente a competidores internacionales y "ponen en riesgo la estabilidad económica de numerosas plantas procesadoras y flotas, especialmente en las provincias patagónicas".

Por ello, renovaron el reclamo para que se incorpore en el proyecto de Presupuesto 2026 la eliminación de las retenciones pesqueras.

El planteo fue acompañado, además, por un llamado a "revisar la política tributaria para evitar un deterioro mayor en la industria, que cumple un rol clave en la generación de divisas".

