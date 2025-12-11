Rutte avisa al mundo que Rusia "ha traído de vuelta la guerra a Europa"

image El secretario de la OTAN advierte de una guerra con Rusia (ver VIDEO EN X)

“Somos el objetivo de Rusia”, dijo sin rodeos, al mismo tiempo que afirmó que Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra Europa en cinco años -o menos-.

Sus advertencias coinciden con las afirmaciones de Viktor Orbán, el premier de Hungría, quien aseguró este miércoles que la guerra entre Rusia y Europa será “en 2030”, justamente cuando vence el plazo para el proceso de la adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea (UE).

"Por lo tanto, la adhesión a la UE de una Ucrania en guerra provocaría una guerra inmediata", sostuvo Orbán el miércoles.

Desde Berlín, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que muchos miembros de la Alianza Atlántica no se percatan de la amenaza que encarna Moscú, y que, de hecho, cada país de Europa debería aumentar su gasto en defensa y prepararse a entrar en una guerra directa con Rusia, al estilo de las que sufrieron las generaciones pasadas.

Somos el próximo objetivo de Rusia. Me temo que muchos se muestran discretamente complacientes. Demasiados no perciben la urgencia. Y demasiados creen que el tiempo está de nuestra parte. No es así. Es hora de actuar.

"El conflicto está a las puertas. Rusia ha devuelto la guerra a Europa. Y debemos estar preparados", sentenció.

En tanto, la Comisión Europea se encuentra en una escalada con el Kremlin debido al plan europeo que propone enviar a Ucrania todo el dinero de los activos rusos congelados, una iniciativa que Bélgica y Hungría estarían decididas a bloquear.

En ese sentido, Bruselas plantea que Kiev extorsione directamente a Rusia, es decir, retenga el dinero de los activos rusos y ofrezca devolverlo a Rusia solamente si esta pone fin a la guerra y acepta recompensar los daños en infraestructura. Si no lo acepta, ese dinero se destinará al frente de guerra ucraniano y a la reconstrucción del país.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump presiona a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y le concede solo unos "días" para una respuesta al plan de paz estadounidense, el cual estipula que Ucrania debe ceder territorios a Rusia. De cualquier manera, si acepta o no, Kiev ya perdió.

Zelensky “tendrá que ponerse las pilas y empezar a aceptar las cosas”, dijo Trump el lunes por la noche en una entrevista con Politico, y agregó que Ucrania “está perdiendo”.

Definitivamente, son horas decisivas para el gobierno ucraniano, el cual sabe muy bien que si acepta el plan de paz estadounidense perderá territorio, pero, si no lo hace, también saldrá vencido debido a que no tendrá garantías de seguridad en la posguerra de parte de Washington, lo se encuentra estipulado en una cláusula de la propuesta estadounidense para un alto al fuego y cese de hostilidades entre los dos pueblos eslavos.

El plan de paz de Trump, que habría aceptado Rusia en primera instancia, se basa en los diecinueve puntos redactados en Ginebra, e incluye el compromiso de que Ucrania ceda territorios al Kremlin, así como reducir su Ejército a la mitad y prohíbe su adhesión a la OTAN y UE.

Tales exigencias contempladas en la propuesta generaron que Europa pusiera un grito en el cielo cuando conoció el texto, instando a la Casa Blanca a que se modificaran algunas partes de la propuesta. Lo mismo exigió el gobierno de Zelensky. Entre los cambios clave incluidos, se halla la eliminación de una cláusula relativa a la restricción de una mayor expansión de la OTAN .

