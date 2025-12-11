Chrome ya quedó atrás: Brave es más rápido, bloquea anuncios y te protege mejor

image Sin embargo, hay algunos errores previos que muestran que su privacidad no es absoluta.

Lo que Brave hace bien y lo que todavía te hace desconfiar

El bloqueo de anuncios y rastreadores es lo que más impresiona, y de hecho está más que demostrada su eficacia. PrivacyTests.org y la Electronic Frontier Foundation demostraron a través de testeos que Brave transmite mucho menos datos a terceros que cualquier otro navegador, y el rendimiento es notablemente más rápido que Chrome o Firefox aun con todas sus funciones activas.

Sin embargo, el sistema de recompensas todavía genera polémica. Algunos creadores de contenido se quejaron de recibir propinas no autorizadas y de la falta de claridad sobre cómo se distribuyen los BAT, y el hecho de reemplazar anuncios tradicionales por los propios de Brave, por más que sea opcional.

image El navegador es rápido y protege datos mejor que Chrome o Firefox, como ya demostraron varias pruebas. Pero el sistema de recompensas y la VPN integrada todavía generan dudas entre los usuarios.

A esto hay que sumarle que la integración de su modo Tor y la propia VPN pagada de Brave en Windows todavía no está del todo clara para los usuarios que no se suscribieron pero la encuentran activada.

En resumen, Brave cumple con lo que promete en privacidad y velocidad, y su sistema de recompensas puede ser un plus interesante para quienes quieran experimentar con criptomonedas. Aunque no es perfecto y todavía tiene puntos flojos que hay que tener en cuenta antes de adoptarlo como navegador principal.

Si lo que buscás es privacidad, rapidez y un toque de innovación cripto, vale la pena probarlo; si querés anonimato absoluto y cero grietas, todavía conviene ser precavido.

