Si estás cansado de Chrome y querés un navegador que cuide realmente tu privacidad, Brave es una alternativa distinta que puede bloquear anuncios y rastreadores sin dramas. Además, combina todo esto con un sistema de criptomonedas que te permite ganar plata mientras navegás, algo que hace que cualquiera se pregunte si vale la pena dejar su navegador de siempre.
¿LO PROBARÍAS?
Chrome ya quedó atrás: Brave es más rápido, bloquea anuncios y te protege mejor
No será muy conocido pero es muy útil: Brave es el navegador que te protege de todo, te da velocidad y hasta paga. ¿Vale más que Chrome? Descubrilo vos mismo.
Navegar seguro y ganar plata: El combo que Brave vende como ideal
Brave nació en 2016 con la intención clara de ser un navegador que respete tu privacidad de entrada. Fundado por Brendan Eich, el mismo que creó JavaScript y ex CEO de Mozilla, se puso a bloquear anuncios y rastreadores por defecto, algo que hoy muchos navegadores prometen pero que Brave implementó desde el día uno.
Además, tiene un modo privado que funciona con Tor, un sistema de anonimato pensado para que nadie sepa qué páginas visitás, aunque ya se comprobó que algunas consultas DNS se filtraban por un error que la empresa después corrigió.
Lo más interesante es su sistema de recompensas con Basic Attention Token (BAT), una criptomoneda que te permite ganar plata viendo anuncios opcionales y, de paso, repartir esos tokens a creadores de contenido.
Según datos de la compañía, Brave hoy tiene 100 millones de usuarios activos por mes y 42 millones diarios, un número impresionante si pensamos que todavía no es el navegador "mainstream" que muchos usan. Pero esta combinación de privacidad y ganancias no está exenta de críticas: en 2020 se descubrió que Brave añadía códigos de referencia en enlaces de intercambios de criptomonedas sin avisar a los usuarios, y aunque Eich dijo que fue un error, mostró que hasta el navegador más blindado de todos (al menos así se vende) pueden tener grietas.
Lo que Brave hace bien y lo que todavía te hace desconfiar
El bloqueo de anuncios y rastreadores es lo que más impresiona, y de hecho está más que demostrada su eficacia. PrivacyTests.org y la Electronic Frontier Foundation demostraron a través de testeos que Brave transmite mucho menos datos a terceros que cualquier otro navegador, y el rendimiento es notablemente más rápido que Chrome o Firefox aun con todas sus funciones activas.
Sin embargo, el sistema de recompensas todavía genera polémica. Algunos creadores de contenido se quejaron de recibir propinas no autorizadas y de la falta de claridad sobre cómo se distribuyen los BAT, y el hecho de reemplazar anuncios tradicionales por los propios de Brave, por más que sea opcional.
A esto hay que sumarle que la integración de su modo Tor y la propia VPN pagada de Brave en Windows todavía no está del todo clara para los usuarios que no se suscribieron pero la encuentran activada.
En resumen, Brave cumple con lo que promete en privacidad y velocidad, y su sistema de recompensas puede ser un plus interesante para quienes quieran experimentar con criptomonedas. Aunque no es perfecto y todavía tiene puntos flojos que hay que tener en cuenta antes de adoptarlo como navegador principal.
Si lo que buscás es privacidad, rapidez y un toque de innovación cripto, vale la pena probarlo; si querés anonimato absoluto y cero grietas, todavía conviene ser precavido.
