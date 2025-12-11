Alerta: El 70% de casos de hantavirus se concentran en la provincia de Buenos Aires y región Centro

La zona, que tiene alta exposición por presencia de roedores, ya fue monitoreada, mientras que el caso fue reportado oficialmente al gobierno bonaerense.

Pero además de la región Centro, se identificó actividad viral en zonas del NOA, el NEA y la Patagonia, donde intervienen factores como la densidad de roedores, las condiciones ambientales y las actividades humanas. En efecto, otro episodio reciente en Bariloche, donde falleció un hombre de 43 años, forma parte de este escenario y se suma al monitoreo nacional.

hantavirus.jpg

El informe de la cartera sanitaria señaló que la mayor parte de los casos se concentra entre septiembre y abril, con un pico entre noviembre y enero, por lo que es importante en los próximos meses reforzar las medidas de prevención.

La edad promedio de los afectados esta temporada fue de 40 años, con un 78% de los casos entre los 20 y 49 años.

Entre los factores de riesgo más frecuentes asociados a la hantavirosis se encuentran el contacto directo con roedores, residir en viviendas rurales o realizar actividades en áreas silvestres.

En tanto, en el período analizado, no se registró transmisión interhumana en ninguno de los casos confirmados.

Los síntomas

image

El hantavirus se transmite principalmente a través de los roedores, que se caracterizan por su cola larga y delgada.

La forma más común de contagio es por inhalación, cuando se respiran las partículas del virus presentes en la orina, heces o saliva de estos animales, tanto en espacios abiertos como en lugares cerrados, como galpones, huertas o pastizales.

También es posible infectarse por contacto directo con roedores vivos o muertos, o con sus excrementos y orina. En menor medida, la transmisión puede ocurrir por mordeduras de roedores infectados.

Existe la posibilidad además de que pueda propagarse entre personas, aunque esto es muy poco frecuente y suele darse únicamente en situaciones de contacto estrecho con alguien en los primeros días de los síntomas.

Los primeros signos de hantavirosis suelen aparecer de manera abrupta e incluyen fiebre alta, dolores musculares, cefalea y malestar general, a los que pueden sumarse náuseas, vómitos y dolor abdominal. En los casos más graves, la enfermedad puede evolucionar hacia dificultad respiratoria y baja de la presión arterial, por lo que la atención médica inmediata es crucial.

Medidas preventivas

Las medidas preventivas que se pueden tomar para evitar el contagio de hantavirus son:

- Evitar la convivencia con roedores y cualquier contacto con sus secreciones.- Impedir el ingreso de roedores y su anidación en las viviendas.

- Sellar orificios en puertas, paredes y cañerías que puedan servir de acceso.

- Limpiar pisos, paredes, puertas y muebles con 1 parte de hipoclorito de sodio y 9 de agua, dejando actuar 30 minutos antes de enjuagar; humedecer pisos antes de barrer.

- Ubicar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas; elevar la leña 30 cm del suelo.

- Mantener pastos y malezas cortados en un radio de 30 metros alrededor del domicilio.

- Ventilar al menos 30 minutos los ambientes rurales cerrados y usar barbijo N95 si es necesario.

- Al acampar, evitar maleza y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.

- En caso de roedor vivo, capturarlo con trampas sin tocarlo; si está muerto, rociarlo con hipoclorito de sodio.

Por último, cabe remarcar que no existe un tratamiento específico para la hantavirosis. Las personas que desarrollan síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser atendidas en hospitales, preferentemente en unidades de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, ya que la enfermedad puede avanzar rápidamente y comprometer los pulmones y la presión arterial.

Otras noticias de Urgente24

Retenciones: Estalló la bronca en el sector pesquero, sin "una baja en 8 años"

Un reciente informe confirma un 'escenario crítico' para trabajadores y empresas

Con Milei, son los argentinos los que van a Paraguay a trabajar en la construcción y en el campo en Brasil

Con rostro cansado y vestida de negro, María Corina Machado se mostró en el Grand Hotel de Oslo