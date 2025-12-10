En Argentina avanza estudio de vacuna que combate enfermedad que algunos consideran "nueva amenaza pandémica"

Dicha innovación está respaldada a través del Programa de transferencia de tecnología de ARNm de la Organización Mundial de la Salud y del Medicines Patent Pool, y por la Organización Panamericana de la Salud (OPS),

Esto es sumamente importante, debido a que la gripe aviar tiene "potencial para desencadenar una futura pandemia", indican.

gripe aviar.jpg OMS sobre gripe aviar: "Las infecciones humanas se adquieren principalmente por contacto directo con aves de corral infectadas".

En ese sentido, han insistido que los ensayos de la innovadora tecnología de vacunas de ARNm "podría fortalecer significativamente la preparación regional ante futuras pandemias y frenar brotes crecientes de enfermedades antes de que se propaguen".

De hecho, si los resultados llegan a ser exitosos, esta tecnología de ARNm, diseñada como una plataforma flexible y “plug-and-play”, también podría desarrollarse para combatir otros virus emergentes y que amenacen la salud. Es decir, no sólo podría ser útil contra la gripe aviar.

Vale destacar que, en este proyecto, Sinergium trabaja en colaboración con el Laboratorio de Inmunotecnología de Ácidos Nucleicos (LITAN), de la Universidad de Buenos Aires-CONICET.

Según la OPS, la pandemia de COVID-19 demostró el potencial de las plataformas de vacunas basadas en ARNm para ofrecer respuestas rápidas y eficaces.

¿Qué es la gripe aviar?

La OMS señala que, la influenza aviar A (H5N1) es un subtipo del virus de la influenza que infecta a aves y mamíferos, incluyendo a humanos en casos excepcionales.

Cuando esto ocurre, la enfermedad puede ser muy mortal.

Las infecciones en humanos pueden causar enfermedades graves con una alta tasa de mortalidad, advierte la OMS.

De hecho, algunos investigadores consideran la gripe aviar como una amenaza silenciosa, por su potencial de causar una pandemia.

En un artículo publicado en ElSevier, titulado "Gripe aviar: ¿una nueva amenaza pandémica?", confirman que "la amenaza de una futura pandemia de gripe aviar es real".

