La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos redujo nuevamente su tasa de referencia, llevándola a su nivel más bajo en tres años y profundizando un debate interno que refleja la tensión entre la debilidad del empleo y la persistencia de la inflación.
BAJA Y TENSIÓN
En medio de una guerra interna, la Fed corta la tasa de referencia
La tasa de referencia de Estado Unidos está en el nivel más bajo en tres años, luego del recorte de la Fed.
El recorte, de un cuarto de punto porcentual, deja la tasa en un rango de entre 3,5 % y 3,75 %, en línea con lo que anticipaba Wall Street. Se trata del tercer ajuste consecutivo en la misma dirección y llega en un momento en el que la economía muestra señales mixtas.
La decisión de la Fed a pesar de las dudas
El banco central reconoció que la presión sobre el mercado laboral ha aumentado en los últimos meses: el desempleo se ha elevado y la creación de empleo se desacelera. No obstante, destacó que la inflación continúa por encima de lo deseado, complicando el equilibrio entre sus dos mandatos principales.
Los mercados reaccionaron a la decisión de la Fed
La reacción de los mercados financieros fue inmediata. Las acciones repuntaron y el S&P 500 cerró con un alza cercana al 0,7 %. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, un indicador sensible a la política monetaria, retrocedió hasta el 3,54 %, reflejando expectativas de una postura más flexible en el futuro.
La interna de la Fed
Pero el consenso dentro de la institución dista de estar claro. Tres miembros del comité de política monetaria votaron en contra del recorte, la mayor disidencia desde 2019. Detrás de las diferencias se esconde una discusión fundamental: ¿debe la Fed priorizar el enfriamiento inflacionario o responder a señales de debilitamiento económico?
El escenario es aún más tenso debido a las insistentes presiones del presidente Donald Trump, quien ha criticado la decisión como insuficiente. Trump aseguró que la reducción debió ser “el doble” y volvió a cargar contra el presidente del organismo, Jerome Powell, a quien acusa de actuar con excesiva cautela. Su aliado dentro de la Fed, Stephen Miran, respaldó esta visión y reclamó un recorte mayor, mientras otros miembros —como Austan Goolsbee y Jeffrey Schmid— defendieron no hacer cambios en absoluto.
Powell, por su parte, señaló que nuevos recortes en 2026 no están garantizados. Afirmó que las tasas ya se ubican dentro del rango estimado como “neutral” y que el banco central está en condiciones de evaluar con calma los próximos movimientos. Sin embargo, el llamado “diagrama de puntos” publicado junto a la decisión dejó ver una amplia dispersión de expectativas: algunos funcionarios anticipan que los tipos podrían terminar 2026 por encima de los niveles actuales, mientras otro proyecta hasta seis recortes adicionales.
Las tensiones podrían aumentar en las próximas semanas, ya que Trump ha iniciado conversaciones para seleccionar al posible sucesor de Powell cuando concluya su mandato en 2026, tal como informó Urgente24.
Entre los nombres que suenan con fuerza se encuentra Kevin Hassett, quien ha defendido abiertamente una política más expansiva para impulsar la economía.
Mientras tanto, la Fed proyecta que la inflación se desacelerará hacia el 2,4 % el próximo año, aún por encima de su meta del 2 %, y anunció que reanudará la compra de bonos del Tesoro a corto plazo para aliviar tensiones en los mercados monetarios. El organismo también confirmó que ha pausado la reducción de su balance tras considerar suficiente su ajuste desde 2022.
Con posiciones enfrentadas y presiones externas crecientes, la Reserva Federal encara uno de sus momentos más delicados en años, obligada a tomar decisiones que marcarán el rumbo económico en pleno ciclo electoral.
Más noticias en Urgente24
BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial
Champions League: Inter 0-1 Liverpool, los Reds ganaron en Italia y trepan en la tabla
La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)
A 2 años de Javier Milei, crece el malestar social y la economía cruje
Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares