En medio de una guerra interna, la Fed corta la tasa de referencia

El escenario es aún más tenso debido a las insistentes presiones del presidente Donald Trump, quien ha criticado la decisión como insuficiente. Trump aseguró que la reducción debió ser “el doble” y volvió a cargar contra el presidente del organismo, Jerome Powell, a quien acusa de actuar con excesiva cautela. Su aliado dentro de la Fed, Stephen Miran, respaldó esta visión y reclamó un recorte mayor, mientras otros miembros —como Austan Goolsbee y Jeffrey Schmid— defendieron no hacer cambios en absoluto.

image Donald Trump pronto elegirá a otro presidente de la Fed, que deberá aprobar el Senado, y Powell termina su mandato en 2026.

Powell, por su parte, señaló que nuevos recortes en 2026 no están garantizados. Afirmó que las tasas ya se ubican dentro del rango estimado como “neutral” y que el banco central está en condiciones de evaluar con calma los próximos movimientos. Sin embargo, el llamado “diagrama de puntos” publicado junto a la decisión dejó ver una amplia dispersión de expectativas: algunos funcionarios anticipan que los tipos podrían terminar 2026 por encima de los niveles actuales, mientras otro proyecta hasta seis recortes adicionales.

Las tensiones podrían aumentar en las próximas semanas, ya que Trump ha iniciado conversaciones para seleccionar al posible sucesor de Powell cuando concluya su mandato en 2026, tal como informó Urgente24.

Entre los nombres que suenan con fuerza se encuentra Kevin Hassett, quien ha defendido abiertamente una política más expansiva para impulsar la economía.

Mientras tanto, la Fed proyecta que la inflación se desacelerará hacia el 2,4 % el próximo año, aún por encima de su meta del 2 %, y anunció que reanudará la compra de bonos del Tesoro a corto plazo para aliviar tensiones en los mercados monetarios. El organismo también confirmó que ha pausado la reducción de su balance tras considerar suficiente su ajuste desde 2022.

Con posiciones enfrentadas y presiones externas crecientes, la Reserva Federal encara uno de sus momentos más delicados en años, obligada a tomar decisiones que marcarán el rumbo económico en pleno ciclo electoral.

