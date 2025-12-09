La administración del presidente estadounidense Donald Trump entró en la fase final del proceso para seleccionar al próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), en un movimiento que ha intensificado el interés de Wall Street y alimentado debates sobre la futura orientación de la política monetaria.
GUERRA POR LA FED
Trump se prepara para decidir quién estará al frente de la Fed, ¿será el destino de Bessent?
Donald Trump continuará con entrevistas antes de decidir quién será el nuevo presidente de la Fed. La decisión deberá ser aprobada por el Senado.
Según publicó Financial Times, altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el mandatario está preparando una última ronda de entrevistas con varios candidatos, en un contexto donde Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional (NEC), se perfila como el favorito, aunque sin una decisión definitiva.
Trump define al próximo presidente de la Fed
Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prevén reunirse esta semana con Kevin Warsh, exgobernador de la Fed, como parte de las evaluaciones finales. Warsh se suma a una lista corta que incluye a Christopher Waller y Michelle Bowman —actuales gobernadores del banco central—, así como a Rick Rieder, alto ejecutivo de BlackRock. La Casa Blanca analiza estas opciones mientras continúa generando señales mixtas sobre la duración del eventual mandato del próximo presidente del organismo.
A pesar de que Hassett es considerado el aspirante con mayor probabilidad de obtener la nominación, dentro y fuera del gobierno existen reservas. Diversos inversores del mercado de bonos han expresado preocupación por la posibilidad de que el asesor, considerado cercano al presidente, impulse recortes de tasas demasiado agresivos, lo que podría generar inestabilidad en un mercado de Treasuries que supera los US$30 billones.
Estas inquietudes crecieron en días recientes, después de que trascendiera que algunos funcionarios exploran un posible mandato reducido para Hassett, lo que abriría la puerta a que Bessent pudiera asumir el cargo en el futuro.
Trump dio señales de tener una preferencia clara, aunque no definitiva. De acuerdo con declaraciones realizadas a la prensa durante un viaje en el Air Force One, el presidente afirmó que está evaluando «varias opciones», pero sugirió que ya tiene una idea formada sobre su elección.
La decisión formal se anunciaría a principios de enero, después de reuniones adicionales previstas para la próxima semana. La nominación deberá posteriormente ser confirmada por el Senado.
Bessent podría ir a la Fed
La figura de Bessent, quien ha reiterado públicamente que no busca asumir la presidencia de la Reserva Federal, también juega un papel central en las especulaciones internas. Fuentes cercanas señalan que un mandato breve de Hassett podría facilitar una transición hacia el actual secretario del Tesoro en el transcurso del segundo mandato de Trump, si este cambiara de opinión.
Mientras tanto, Hassett ha intentado contrarrestar el nerviosismo de los mercados enfatizando su compromiso con la independencia del banco central. En un reciente foro económico, destacó que, aunque ve margen para nuevos recortes de tasas, la prioridad de un presidente de la Fed debe ser seguir los datos y evitar interferencias políticas.
El debate ocurre en un momento crítico para la economía estadounidense: la Reserva Federal se prepara para anunciar un nuevo recorte de un cuarto de punto en los costos de endeudamiento —el tercero consecutivo—, situando la tasa objetivo en su nivel más bajo en tres años. Trump, sin embargo, insiste en que los tipos deberían bajarse hasta el 1 %, una postura que ha tensado su relación con el actual presidente de la Fed, Jerome Powell.
