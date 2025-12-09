Trump se prepara para decidir quién estará al frente de la Fed, ¿será el destino de Bessent?

Trump dio señales de tener una preferencia clara, aunque no definitiva. De acuerdo con declaraciones realizadas a la prensa durante un viaje en el Air Force One, el presidente afirmó que está evaluando «varias opciones», pero sugirió que ya tiene una idea formada sobre su elección.

La decisión formal se anunciaría a principios de enero, después de reuniones adicionales previstas para la próxima semana. La nominación deberá posteriormente ser confirmada por el Senado.

Bessent podría ir a la Fed

La figura de Bessent, quien ha reiterado públicamente que no busca asumir la presidencia de la Reserva Federal, también juega un papel central en las especulaciones internas. Fuentes cercanas señalan que un mandato breve de Hassett podría facilitar una transición hacia el actual secretario del Tesoro en el transcurso del segundo mandato de Trump, si este cambiara de opinión.

Scott Bessent podría terminar como presidente de la Fed.

Mientras tanto, Hassett ha intentado contrarrestar el nerviosismo de los mercados enfatizando su compromiso con la independencia del banco central. En un reciente foro económico, destacó que, aunque ve margen para nuevos recortes de tasas, la prioridad de un presidente de la Fed debe ser seguir los datos y evitar interferencias políticas.

El debate ocurre en un momento crítico para la economía estadounidense: la Reserva Federal se prepara para anunciar un nuevo recorte de un cuarto de punto en los costos de endeudamiento —el tercero consecutivo—, situando la tasa objetivo en su nivel más bajo en tres años. Trump, sin embargo, insiste en que los tipos deberían bajarse hasta el 1 %, una postura que ha tensado su relación con el actual presidente de la Fed, Jerome Powell.

