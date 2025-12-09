Frank Fabra participó de su último entrenamiento como futbolista de Boca Juniors. Tras casi 10 años con la camiseta del Xeneize, el colombiano dice adiós y le pone fin a un ciclo longevo que, quizás, debió haberse terminado hace tiempo.
FIN DE CICLO
Tras 10 años en Boca, Fabra se despidió llorando en su último entrenamiento
Frank Fabra le puso punto final a sus prácticas en Boca. El colombiano se fue de la Ribera tras 10 años jugando para el club.
Un video tomado por el periodista Ezequiel Sosa se viralizó este martes. En él, podía verse a Frank Fabra dando el último adiós en el predio de entrenamiento de Boca. Lo que también podía verse era cómo el jugador se secaba las lágrimas que le inundaban los ojos y la cara.
Fabra no volverá a realizar una práctica como futbolista de Boca. Su vínculo vence a fines de diciembre de 2025 y la dirigencia ya había tomado la decisión de no renovar el vínculo. Su última renovación había sido en noviembre de 2022, pero la relación entre el colombiano y el Xeneize se remonta mucho antes: fue fichado por el club en enero de 2016.
VIDEO: Entre lágrimas, Frank Fabra dijo adiós a su último entrenamiento como jugador de Boca
El plantel que dirige Claudio Úbeda (que seguirá como entrenador del primer equipo en 2026) quedó eliminado del Torneo Clausura ante Racing. Así, también terminó su año. El Xeneize no volverá a tener actividad en lo que resta de 2025 y este miércoles fue su última práctica antes de unas breves vacaciones.
El plantel quedó liberado y tendrá unos días de descanso. El sábado 27/12 volverá a los entrenamientos. Fabra, cuyo contrato termina exactamente el 31/12, no retornará.
Por eso este miércoles dijo presente por última vez en las instalaciones del club. Atrás quedaron 10 años, 244 partidos jugados y 8 títulos ganados. Llegó en la gestión de Daniel Angelici proveniente de Independiente de Medellín, cuando tenía 24 años e incluso algunos partidos jugados para la selección de Colombia, en aquel entonces dirigida por José Pekerman.