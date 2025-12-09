Tras 10 años en Boca, Fabra se despidió llorando en su último entrenamiento

Fabra no volverá a realizar una práctica como futbolista de Boca. Su vínculo vence a fines de diciembre de 2025 y la dirigencia ya había tomado la decisión de no renovar el vínculo. Su última renovación había sido en noviembre de 2022, pero la relación entre el colombiano y el Xeneize se remonta mucho antes: fue fichado por el club en enero de 2016.