Claudio Úbeda continuará al frente del plantel de Boca Juniors en 2026. La decisión está tomada en las oficinas de Juan Román Riquelme, a pesar de que aun no se haya confirmado oficialmente. En el Xeneize quedaron satisfechos con lo hecho tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
GUSTOS AFUERA, RIQUELME MUESTRA COHERENCIA
Boca confirmó a Claudio Úbeda para 2026 pero le puso una condición para seguir
Claudio Úbeda será el entrenador de Boca durante el 2026. Aunque no está confirmado oficialmente, es una decisión tomada en las oficinas de Brandsen.
Boca tiene técnico de cara a un año que será intenso para el club. Cada temporada es exigente en una institución grande como la de la Ribera, pero el 2026 tendrá un condimento particular: Boca volverá a jugar la Copa Libertadores.
El Xeneize retorna al certamen con el que tiene un idilio particular; es el club más ganador de Copa Libertadores del continente, con 6, detrás de un Independiente que tiene 7. La tan ansiada séptima copa, que en 2023 se frustró en la final tras perder ante Fluminense, tendrá en esta oportunidad a Claudio Úbeda liderando el equipo.
Claudio Úbeda y su micro ciclo en Boca: 6 victorias y 2 derrotas
La dirigencia que comanda Riquelme quedó satisfecha con lo realizado por Úbeda en los 8 partidos que estuvo como entrenador. El DT formalmente asumió tras el fallecimiento de Russo el 8 de octubre. Estuvo al mando de forma interina durante un puñado de cotejos mientras Russo se recuperaba de su intervención hospitalaria, y continuó al frente tras la partida de Miguel.
Desde el duelo ante Belgrano, el 18 de octubre, Sifón ha sido el entrenador a cargo. Desde entonces han sido 6 victorias y 2 derrotas, en un saldo claramente positivo.
Más allá de sus capacidades como entrenador para trasladar una idea a los jugadores y construir, a partir de eso, un funcionamiento colectivo en cancha, el mérito de Úbeda estuvo en tomar el volante de un avión que se había quedado sin su piloto y en un momento extremadamente sensible.
Lo hizo, y lo hizo con creces. Boca estuvo a punto de salir campeón, pero quedó en el camino ante Racing. El DT logró solidificar las virtudes de su equipo y continuar cultivando los brotes verdes que ya habían empezado a aparecer con Russo.
Afincado en una idea clara, más reactiva y pragmática que dominante y protagonista, su Boca logró imponerse frente a rivales importantes, como River en el Superclásico y Argentinos Juniors en los playoffs.
Sin embargo, la identidad quedó demasiada escueta cuando esa impronta se transformó en la única alternativa para ganar. Sin otro registro más que contragolpear y defenderse bien cerca de su arco, no potenció otras facetas del juego y el Xeneize terminó siendo un equipo extremadamente sencillo.
Los triunfos lo acompañaron hasta que Racing le expuso sus flaquezas. El llamativo cambio de Exequiel Zeballos ante la Academia (Úbeda lo sacó de la cancha cuando estaba siendo el más -y único- peligroso del equipo) fue un punto de inflexión en la percepción de las capacidades del DT. ¿Realmente estaría preparado para tomar las riendas?
Antes del choque ante Racing, la dirigencia Xeneize tenía bastante encaminada su decisión; confirmaría al entrenador para 2026. La ruidosa eliminación puso esas certezas en jaque. Al menos para el hincha y la prensa.
En las oficinas de Brandsen, quizás, no había tal duda. Habría sido lo más lógico: apostar al proyecto con ese DT a pesar del error circunstancial de un partido.
Claudio Úbeda deberá sumar un ayudante de campo a su cuerpo técnico
Sea una decisión correcta o no, Juan Román Riquelme confirmó a su hombre y demostró coherencia. Eso sí: Claudio Úbeda deberá sumar a una persona más a su cuerpo técnico como ayudante de campo. Es la única modificación que harán de cara su "nuevo" ciclo.