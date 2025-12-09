Boca confirmó a Claudio Úbeda para 2026 pero le puso una condición para seguir

Más allá de sus capacidades como entrenador para trasladar una idea a los jugadores y construir, a partir de eso, un funcionamiento colectivo en cancha, el mérito de Úbeda estuvo en tomar el volante de un avión que se había quedado sin su piloto y en un momento extremadamente sensible.

Lo hizo, y lo hizo con creces. Boca estuvo a punto de salir campeón, pero quedó en el camino ante Racing. El DT logró solidificar las virtudes de su equipo y continuar cultivando los brotes verdes que ya habían empezado a aparecer con Russo.

Boca vs. Racing El Xeneize cayó ante la Academia en semis del Clausura FOTO NA: Juan Foglia

Afincado en una idea clara, más reactiva y pragmática que dominante y protagonista, su Boca logró imponerse frente a rivales importantes, como River en el Superclásico y Argentinos Juniors en los playoffs.

Sin embargo, la identidad quedó demasiada escueta cuando esa impronta se transformó en la única alternativa para ganar. Sin otro registro más que contragolpear y defenderse bien cerca de su arco, no potenció otras facetas del juego y el Xeneize terminó siendo un equipo extremadamente sencillo.

Los triunfos lo acompañaron hasta que Racing le expuso sus flaquezas. El llamativo cambio de Exequiel Zeballos ante la Academia (Úbeda lo sacó de la cancha cuando estaba siendo el más -y único- peligroso del equipo) fue un punto de inflexión en la percepción de las capacidades del DT. ¿Realmente estaría preparado para tomar las riendas?

Zeballos afuera: el cambio de Úbeda que reprochó la Bombonera y molestó a Paredes Úbeda y el cambio que sorprendió a todo Boca en el partido contra Racing FOTO NA: Juan Foglia

Antes del choque ante Racing, la dirigencia Xeneize tenía bastante encaminada su decisión; confirmaría al entrenador para 2026. La ruidosa eliminación puso esas certezas en jaque. Al menos para el hincha y la prensa.

En las oficinas de Brandsen, quizás, no había tal duda. Habría sido lo más lógico: apostar al proyecto con ese DT a pesar del error circunstancial de un partido.

Claudio Úbeda deberá sumar un ayudante de campo a su cuerpo técnico

Sea una decisión correcta o no, Juan Román Riquelme confirmó a su hombre y demostró coherencia. Eso sí: Claudio Úbeda deberá sumar a una persona más a su cuerpo técnico como ayudante de campo. Es la única modificación que harán de cara su "nuevo" ciclo.

