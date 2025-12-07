Zeballos afuera: el cambio de Úbeda que reprochó la Bombonera y molestó a Paredes

Algo similar le pasa a Milton Giménez, cuyo presente lo tiene errático no solo frente al arco, sino cuando tiene que hacer tareas de apoyo, pivotear, aguantar la pelota, generarse chances de gol o ser parte del funcionamiento colectivo del equipo. Por ahora, Úbeda mantiene su confianza. Hoy fue, al igual que Palacios, nuevamente titular.

Ni Giménez, ni Palacios: afuera Zeballos, adentro Velasco

Ambos dos eran cambios cantados ante Racing, cuando pasada la hora de partido Boca no mostraba reacción alguna y tanto Palacios como Giménez habían sido de lo más flojo. Sin embargo, el entrenador entendió que debían seguir en campo, que aun tenían cosas para aportar.

Así, al minuto 71' hizo el primer cambio del encuentro: sacó a Exequiel Zeballos y mandó a la cancha a Alan Velasco. El mediocampista volvía a sumar los primeros minutos después de dos meses de inactividad por una lesión.

2025_12_MG_15522-scaled Zeballos era la carta de peligro de un Boca chato FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Toda la Bombonera quedó pasmada. Los murmullos bajaron desde las tribunas, mientras veían cómo el Changuito se sentaba en el banco de suplentes, siendo él la opción de mayor peligro en ataque en un panorama chato para Boca. El delantero era el único que complicaba a Racing.

VIDEO: Así se molestó Paredes cuando vio que Exequiel Zeballos era reemplazado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997818476921331759&partner=&hide_thread=false ¡¡ATENCIÓN AL GESTO DE PAREDES CON EL CAMBIO DEL CHANGO ZEBALLOS!! ¡¡NO LE GUSTÓ NADA AL CAMPEÓN DEL MUNDO QUE TIENE BOCA!! pic.twitter.com/RQIaIcaEJx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

Hasta el propio Leandro Paredes quedó sorprendido. Cuando Zeballos se fue del campo, el capitán se mostró muy ofuscado por la decisión del DT.

"Estábamos viendo con gestos que estaba cansado. Por eso tomamos la decisión de sacarlo. Si miramos para atrás, en los tres partidos anteriores había salido en los últimos minutos. Hizo un desgaste físico grande", argumentó Úbeda en conferencia de prensa.

2025_12_251207811-scaled Úbeda, y una decisión controversial FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Sobre el ingreso de Velasco, justificó: "Busqué una característica similar en el hecho de ser derecho y jugar a pie cambiado en el sector izquierdo".

Luego agregó que la idea era "darle aire al reemplazo de Exequiel, que estaba un poco cansado". Con Velasco buscó "que pueda sumarse a la mitad de la cancha a tener más control de juego". Y cerró: "El partido estaba demasiado dividido en el ida y vuelta, y queríamos tener un poco más de control de juego".

+ de Golazo24