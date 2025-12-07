Zeballos afuera: el cambio de Úbeda que reprochó la Bombonera y molestó a Paredes

Al minuto 71', toda la Bombonera expresó una queja unánime cuando salió Exequiel Zeballos. Boca y Racing empataban 0-0, por las semifinales del Torneo Clausura. A los pocos minutos de ese reproche, la Academia encajaría el único tanto del encuentro, en la cabeza de Maravilla Martínez.
En la derrota de Boca ante Racing por 1-0, el DT optó por sacar a Exequiel Zeballos, una decisión que no entendió nadie.
Racing venció 1-0 a Boca en el estadio Xeneize, un recinto en el que no ganaba desde hacía 6 años. Una muestra más del espíritu de este equipo que ha forjado Gustavo Costas, que necesita sufrir para ganar y que a veces queda en deuda en el juego, pero no en el compromiso.
El gol llegó a través de una de sus fórmulas favoritas: centro de Ariel Rojas, cabezazo de Adrián Martínez. El Xeneize descuidó demasiado la banda izquierda por la que se proyecta frecuentemente el defensor de Racing, y le permitió sacar el pase gol al delantero.
La banda, a cargo de Juan Barinaga, también debía ser doblegada por Carlos Palacios. El chileno fue uno de los varios puntos bajos que tuvo Boca esta jornada de domingo, pero con la diferencia de que hace rato que no logra salir de la merma.
Su salida, esta tarde, se veía bastante madura. Así se ve desde hace tiempo ya, pero ni Miguel Ángel Russo antes ni Claudio Úbeda ahora eligen prescindir de él. Con poco involucramiento en el juego, el chileno no ha podido tener siquiera un nivel regular desde que llegó a Boca.
Algo similar le pasa a Milton Giménez, cuyo presente lo tiene errático no solo frente al arco, sino cuando tiene que hacer tareas de apoyo, pivotear, aguantar la pelota, generarse chances de gol o ser parte del funcionamiento colectivo del equipo. Por ahora, Úbeda mantiene su confianza. Hoy fue, al igual que Palacios, nuevamente titular.
Ni Giménez, ni Palacios: afuera Zeballos, adentro Velasco
Ambos dos eran cambios cantados ante Racing, cuando pasada la hora de partido Boca no mostraba reacción alguna y tanto Palacios como Giménez habían sido de lo más flojo. Sin embargo, el entrenador entendió que debían seguir en campo, que aun tenían cosas para aportar.
Así, al minuto 71' hizo el primer cambio del encuentro: sacó a Exequiel Zeballos y mandó a la cancha a Alan Velasco. El mediocampista volvía a sumar los primeros minutos después de dos meses de inactividad por una lesión.
Toda la Bombonera quedó pasmada. Los murmullos bajaron desde las tribunas, mientras veían cómo el Changuito se sentaba en el banco de suplentes, siendo él la opción de mayor peligro en ataque en un panorama chato para Boca. El delantero era el único que complicaba a Racing.
VIDEO: Así se molestó Paredes cuando vio que Exequiel Zeballos era reemplazado
Hasta el propio Leandro Paredes quedó sorprendido. Cuando Zeballos se fue del campo, el capitán se mostró muy ofuscado por la decisión del DT.
"Estábamos viendo con gestos que estaba cansado. Por eso tomamos la decisión de sacarlo. Si miramos para atrás, en los tres partidos anteriores había salido en los últimos minutos. Hizo un desgaste físico grande", argumentó Úbeda en conferencia de prensa.
Sobre el ingreso de Velasco, justificó: "Busqué una característica similar en el hecho de ser derecho y jugar a pie cambiado en el sector izquierdo".
Luego agregó que la idea era "darle aire al reemplazo de Exequiel, que estaba un poco cansado". Con Velasco buscó "que pueda sumarse a la mitad de la cancha a tener más control de juego". Y cerró: "El partido estaba demasiado dividido en el ida y vuelta, y queríamos tener un poco más de control de juego".