Paredes-Herrera-Delgado-Zeballos se condensan en Boca: ¿Puede prescindir de Palacios?

Ya había jugado un puñado de minutos ante River que quedaron para el recuerdo de ese capítulo en la Bombonera, y esa solidez (más las bajas de Rodrigo Battaglia y Milton Giménez) le permitieron jugar de entrada contra el Matador de Victoria.

Y lo hizo muy bien. Entre él, Leandro Paredes y Milton Delgado, los tres se repartieron de maravillas el mediocampo. También vale sumar al Changuito Zeballos, que se corrió de la raya y jugó más centralizado.

Fue un Boca elástico, con roles establecidos pero con libertad para intercambiar posiciones. Lo hizo con fluidez, y eso se logra con sintonía fina: la que no se construye tanto dentro del campo y tiene mucho más que ver con los asados que organiza Paredes todos los jueves.

Carlos Palacios, la guitarra que no suena en Boca

Hay alguien, sin embargo, al que le costó acomodarse en esa dinámica. Carlos Palacios tampoco pudo aprovechar el buen funcionamiento de sus compañeros para encontrar su mejor versión. Con características creativas, nunca pudo explotar su inventiva a favor de lo que pedía la marcha.

No fue una novedad, por cierto. Palacios es una guitarra que, desde que llegó al club, no ha sabido cómo integrarse dentro de la banda. Cómo acoplarse al resto de los instrumentos.

Para el partido ante Talleres regresan Rodrigo Battaglia y Milton Giménez. Dos del gusto del DT y que podrían meterse en el equipo titular tranquilamente. La pregunta es, entonces, a quien sacar.

Dado que en el último cotejo para el Xeneize fue difícil patear al arco y concretar las jugadas, no sería raro ver a Giménez compartiendo delantera con Miguel Merentiel.

Ya que Battaglia vuelve de una lesión y Herrera respondió bien, el español bien podría mantenerse en el equipo. ¿Y Giménez por quién, entonces? ¿Por Palacios, tal vez?

Paredes-Herrera-Delgado-Zeballos: ¿El mediocampo Xeneize?

El cambio podría parecer a priori llamativo, pero a juzgar por el rendimiento del partido pasado no sería una mala opción. Dejar en el banco a un chileno que no encuentra su lugar en el esquema futbolístico y mantener el mediocampo que sí funciona. Paredes, Delgado, Herrera. Un tridente que ya demostró que puede moverse con fluidez en el campo y alternar posiciones en función de lo que la jugada demande.

Sin Palacios, es verdad, Boca pierde ese eslabón entre medios y delanteros que puede ser tan importante para conectar ambas líneas; para darle forma de gol a la jugada. Ese sería el rol del chileno, pero el chileno no ha rendido cuentas de toda su capacidad técnica y creativa (que nadie pone en duda).

Si Paredes-Delgado-Herrera logran ajustar la sintonía entre ellos, sumando a Zeballos en un rol de mediapunta, podrían lograr repartirse tareas y suplir la ausencia de un jugador de las características de Palacios. Además, con la presencia de Giménez como delantero, Merentiel podría acoplarse a ellos con descensos y movimientos por el frente de ataque.

Boca viene aprobando los exámenes de los desafíos importantes. Ya lleva cuatro victorias al hilo. Ante Talleres habrá uno nuevo: el de disputar un partido de eliminación directa.

