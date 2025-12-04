Shock en Boca por la última noticia sobre Ander Herrera antes de Racing

Boca se está preparando para recibir a Racing el próximo domingo a las 19hs en La Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura. El clima en el Xeneize viene siendo más que positivo por los buenos resultados que está cosechando el equipo, pero ahora el llegó una mala noticia con Ander Herrera como protagonista.
La llegada de Ander Herrera despertó una gran expectativa en los hinchas de Boca por lo que fue su recorrido en el fútbol internacional, con una técnica y jerarquía que lógicamente lo colocan por encima de la media. De hecho cada vez que le tocó saltar al campo de juego demostró ser alguien que le da un salto de calidad diferente al mediocampo Xeneize.
El gran problema de Ander Herrera desde su llegada fueron las lesiones, algo que él mismo admitió. “Estoy intentando aportar desde lo que me toque. Soy un jugador de equipo. Ha habido momentos difíciles, la he pasado mal. Para mí jugar en este equipo es algo único y voy a pelearla hasta el final”, expresó tiempo atrás, cuando parecía que la seguidilla de lesiones había terminado. Pero el calvario parece no tener fin.
Cuando parecía que Ander Herrera podía empezar a pelear por un lugar como titular en la mitad de cancha de Boca con la idea de convertirse en el socio ideal de Leandro Paredes y Milton Delgado, volvieron a aparecer los problemas musculares. Contra Argentinos Juniors en los cuartos de final no pudo tener participación y ahora también se perdería las semifinales ante Racing.
Ander Herrera está casi afuera del choque con Racing
Emiliano Raddi confirmó que durante toda la semana Ander Herrera no pudo entrenarse a la par de sus compañeros y al día de hoy está prácticamente descartado para el choque contra Racing por una sobrecarga muscular que no lo deja en paz y que al más mínimo esfuerzo puede llegar a convertirse en un desgarro que lo dejaría afuera incluso de una eventual final.
Para Claudio Úbeda es una baja importante ya que confía en las condiciones de Ander Herrera y en todo lo que le pude dar a Boca formando una gran sociedad con Paredes. El plantel también está acongojado viendo que Vasco se sigue esforzando como nadie para tratar de estar pero el físico le sigue pasando factura y esto invita a pensar también en una posible salida a fin de temporada cuando se termina su contrato.
