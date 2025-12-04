Shock en Boca por la última noticia sobre Ander Herrera antes de Racing

Para Claudio Úbeda es una baja importante ya que confía en las condiciones de Ander Herrera y en todo lo que le pude dar a Boca formando una gran sociedad con Paredes. El plantel también está acongojado viendo que Vasco se sigue esforzando como nadie para tratar de estar pero el físico le sigue pasando factura y esto invita a pensar también en una posible salida a fin de temporada cuando se termina su contrato.

