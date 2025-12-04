Binance sorprende al lanzar app de criptomonedas para niños y desata polémica

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, volvió a sacudir el ecosistema cripto con una iniciativa que ya despertó curiosidad, entusiasmo y también debate entre especialistas. Binance Junior, una aplicación creada específicamente para que niños y adolescentes —desde los 6 hasta los 17 años— aprendan sobre ahorro y criptomonedas bajo la supervisión estricta de sus padres.
FINANZAS PARA LOS MÁS CHICOS
La propuesta, inédita en el sector, busca familiarizar a los más jóvenes con el universo digital financiero en un marco educativo y seguro. Sin embargo, la novedad abre interrogantes sobre cuánto y cómo deberían los chicos vincularse con activos tan volátiles.
¿Qué es Binance Junior y cómo funciona esta app de criptomonedas para chicos?
Binance Junior se presenta como una plataforma educativa y de ahorro en criptomonedas, diseñada para familias que desean introducir conceptos financieros desde temprano. Según la empresa, su objetivo es “empoderar a padres e hijos para aprender, ahorrar y explorar juntos el ecosistema cripto”.
La app permite que los adultos abran y administren cuentas Junior para sus hijos, con un límite de hasta cinco perfiles por cada tutor. Cada cuenta funciona como una especie de alcancía digital supervisada, donde los fondos pueden provenir de la billetera principal del padre o de transferencias on-chain.
Los menores pueden navegar precios, aprender conceptos básicos y entender cómo funcionan las criptomonedas, pero no pueden operar por cuenta propia, cualquier actividad de trading queda exclusivamente en manos del adulto responsable.
¿Qué pueden hacer los chicos dentro de esta app de Binance?
La compañía detalla que los menores podrán:
- Visualizar precios y gráficos.
- Aprender sobre criptomonedas, ahorro y finanzas personales.
- Recibir depósitos desde la cuenta principal.
- Realizar transferencias internas en la app desde los 13 años, siempre dentro de límites diarios establecidos por los tutores.
Todos los movimientos, incluso los más simples, generan una notificación inmediata a los padres, quienes además pueden desactivar la cuenta Junior en cualquier momento. El control es total.
¿Por qué Binance integra un plan de ahorro en criptomonedas para menores?
Una de las características más destacadas es que cada cuenta se inscribe automáticamente en el programa Junior Flexible Simple Earn, que permite obtener rendimientos diarios desde el primer depósito.
Es decir, mientras aprenden, los chicos también pueden ver cómo crecen sus ahorros gracias a intereses generados en criptomonedas, siempre bajo el paraguas del exchange.
Yi He, cofundadora del exchange, sostuvo que la app apunta a preparar a las nuevas generaciones para un futuro donde lo digital y lo financiero estarán cada vez más integrados. “Los padres ahora pueden acompañar a sus hijos mientras adquieren herramientas clave para los desafíos económicos del mañana”, afirmó.
¿Cómo se expande Binance en Latinoamérica mientras impulsa esta app?
El lanzamiento de Binance Junior llega en simultáneo con la ampliación de servicios del exchange en la región. La compañía incorporó recientemente BPay Global en Argentina, México y Colombia, un sistema que permite a los usuarios mover dólares desde cuentas del exterior sin comisiones, utilizando SWIFT, tarjetas de crédito o plataformas como Apple Pay y Google Pay.
