Binance sorprende al lanzar app de criptomonedas para niños y desata polémica

¿Qué pueden hacer los chicos dentro de esta app de Binance?

La compañía detalla que los menores podrán:

Visualizar precios y gráficos.

Aprender sobre criptomonedas, ahorro y finanzas personales.

Recibir depósitos desde la cuenta principal.

Realizar transferencias internas en la app desde los 13 años, siempre dentro de límites diarios establecidos por los tutores.

Todos los movimientos, incluso los más simples, generan una notificación inmediata a los padres, quienes además pueden desactivar la cuenta Junior en cualquier momento. El control es total.

¿Por qué Binance integra un plan de ahorro en criptomonedas para menores?

Una de las características más destacadas es que cada cuenta se inscribe automáticamente en el programa Junior Flexible Simple Earn, que permite obtener rendimientos diarios desde el primer depósito.

Es decir, mientras aprenden, los chicos también pueden ver cómo crecen sus ahorros gracias a intereses generados en criptomonedas, siempre bajo el paraguas del exchange.

Yi He, cofundadora del exchange, sostuvo que la app apunta a preparar a las nuevas generaciones para un futuro donde lo digital y lo financiero estarán cada vez más integrados. “Los padres ahora pueden acompañar a sus hijos mientras adquieren herramientas clave para los desafíos económicos del mañana”, afirmó.

¿Cómo se expande Binance en Latinoamérica mientras impulsa esta app?

El lanzamiento de Binance Junior llega en simultáneo con la ampliación de servicios del exchange en la región. La compañía incorporó recientemente BPay Global en Argentina, México y Colombia, un sistema que permite a los usuarios mover dólares desde cuentas del exterior sin comisiones, utilizando SWIFT, tarjetas de crédito o plataformas como Apple Pay y Google Pay.

