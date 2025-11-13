Binance se mete de lleno en Buenos Aires: La alianza inédita con el Gobierno porteño

Además, la iniciativa prevé capacitaciones y programas de formación en blockchain, Web3 y activos digitales, tanto para estudiantes como para el público general. El propósito es brindar herramientas prácticas para comprender cómo funciona la tecnología detrás de las criptomonedas y cómo aprovecharla de manera segura.

Desde Binance destacaron que la educación es clave para el desarrollo del ecosistema. “Este convenio representa un paso fundamental para acercar la tecnología blockchain y las criptomonedas a la vida diaria de los ciudadanos. En Binance creemos que la educación y la inclusión financiera son pilares esenciales para un ecosistema cripto saludable y sostenible”, explicó Andrés Ondarra, gerente general de Binance para Argentina y el Cono Sur.

¿Cómo se enmarca la alianza de Binance en la estrategia digital de la Ciudad?

El acuerdo se integra dentro del programa BA Cripto, una iniciativa del Gobierno porteño que busca impulsar la economía digital y posicionar a Buenos Aires como una ciudad líder en innovación tecnológica.

El programa apunta a que la capital argentina sea un punto de referencia en América Latina para las fintech, los proyectos basados en blockchain y las startups que desarrollan soluciones de pagos digitales.

En este sentido, la llegada de Binance como socio estratégico refuerza la visión del Ejecutivo local de promover la transformación digital desde el sector público, creando un puente entre el ecosistema cripto global y la economía local.

binance

¿Qué impacto podría tener Binance en el ecosistema cripto argentino?

La presencia de Binance en un acuerdo institucional de esta magnitud marca un precedente relevante para el mercado argentino, que en los últimos años se consolidó como uno de los más activos de la región en adopción de criptomonedas.

Analistas del sector coinciden en que la alianza puede servir como modelo de colaboración entre el Estado y empresas privadas para avanzar hacia una economía más moderna y descentralizada.

Además, la posibilidad de pagar con criptomonedas en comercios seleccionados abre la puerta a un nuevo esquema de consumo digital, más flexible y adaptado a las tendencias globales.

El convenio también busca acercar el universo blockchain a los pequeños comerciantes, un sector que podría beneficiarse de las ventajas de operar con criptoactivos, con la reducción de costos, agilidad en los pagos y mayor acceso a herramientas financieras globales.

