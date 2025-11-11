Chiqui Tapia lo frena en AFA pero Verón avanza en Miami con un megaproyecto deportivo

image Manu Ginóbili es uno de los inversionistas del proyecto en Miami Foto NA

Además, dentro del predio (que tendrá un total de 60 hectáreas) habrá un hotel cinco estrellas y áreas residenciales. También una escuela secundaria y canchas deportivas para la práctica de básquet, béisbol, tenis, fútbol americano.

Tras la fallida experiencia con Foster Gillett en el Pincha, Juan Sebastián Verón hizo mea culpa y ahora sabe que debe aprender de esos errores si quiere continuar con el camino surcado hacia un fútbol argentino con más capitales privados. Alejado de la idea de la SAD, proyecta escenarios como la Bundesliga de Alemania con el famoso esquema del 51%.

Sus planes de inversión en la industria deportiva quedaron truncos, al menos en lo que al fútbol profesional se refiere. Mientras tanto, hace poco inauguró la Fundación Universidad del Deporte (FUD), una apuesta académica que busca trabajar en la profesionalización del deporte argentino en distintas áreas (¿coincidencia con el lanzamiento de UNAFA, la nueva universidad que inauguró la AFA con ese mismo espíritu?).

Juan Sebastián Verón: "El negocio del fútbol así como está no da más"

Para Verón, las estructuras de la entidad que preside Chiqui Tapia son un corset que impide el crecimiento del fútbol en territorio nacional. "El negocio del fútbol así como está no da más", le dijo el mandatario a Bloomberg, asegurando que "la AFA hoy no te da una herramienta para poder crear algo, sino que lo tenés que armar vos dentro de los parámetros que te permite la ley argentina".

Un ex árbitro volvió a pedir la discusión de SAD con su proyecto en Diputados AFA: ¿Obsoleta?

Sin embargo, se mostró optimista de cara al futuro: "Tarde o temprano esto se va a dar, porque es la única forma que veo que el fútbol y los clubes van a poder trabajar de manera tranquila y no sobregirados".

