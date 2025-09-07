urgente24
La hora de Axel: Kicillof 'la vió' (US$ 1.429 en Binance)

El desdoblamiento electoral en Provincia de Buenos Aires fue un acierto de Axel Kicillof, pese al rechazo de CFK, La Cámpora y Sergio Massa. Derrota de LLA.

7 de septiembre de 2025 - 18:23

EN VIVO

Axel Kicillof promovió y defendió el desdoblamiento electoral en Provincia de Buenos Aires cuando CFK (Cristina Fernández de Kirchner), La Cámpora y Sergio Massa / Frente Renovador rechazaban esa hipótesis de conflicto. El resultado del 07/09 le concede el triunfo a la estrategia de Kicillof, quien logra una victoria de mayor dimensión porque, en una insólita subestimación, Javier Milei participó en forma personal de un comicio que creyó ganado para La Libertad Avanza (LLA). Kicillof puede ahora ubicarse a la cabeza del PJ hacia octubre mientras surge como el líder indiscutible de PBA y acelera la transición pendiente de representación en el Movimiento Peronista. ¿Es paliza o no es paliza? En verdad, es relativo porque LLA obtiene más bancas de las que tenía o sea que sumará participación en la Legislatura provincial y en los Concejos Deliberantes. Pero, definitivamente, el ensayo para octubre es malo para Karina Milei.

Importante: La única plataforma habilitada por la Junta Electoral Bonaerense para seguir el escrutinio provisorio desde las 21:00 es esta (hacer clic), donde se cargarán los datos de 41.189 mesas habilitadas.

---------------------

Live Blog Post

Javier Milei le habló a los mercados: La economía sigue (aunque reste más votos que la corrupción)

"En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado", dijo Milei en el inicio de su discurso en el bunker de La Libertad Avanza.

Luego, él ratificó el rumbo de su gestión. Según Milei, quedó en claro el 'piso' de La Libertad Avanza y el 'techo' de Fuerza Patria. Luego ocurrirá una "profunda autocrítica" y "se corregirá todo lo que haya que corregir".

Sin embargo, luego ratificó 100% "el rumbo".

Esto obliga a creer que Milei cree que la derrota fue por un déficit logístico o de preferencia de candidatos o de distribución de merchandising cuando, en verdad, es la economía lo que provoca pérdida de popularidad de La Libertad Avanza.

.Es probable que, otra vez más, Milei la esté 'chingando' en el análisis.

Live Blog Post

Provincias Unidas convoca a los Passaglia para una alianza en PBA

Gobernador de Chubut, Nacho Torres (Provincias Unidas) desde su cuenta en X:·

Este resultado es un llamado de atención de la ciudadanía, que le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante. Quiero felicitar a @manupassaglia y a @petreccapablo por la excelente elección que hicieron hoy, en un contexto tan polarizado, demostrando con gestión y hechos concretos que se puede construir una alternativa real. Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal. Este resultado es un llamado de atención de la ciudadanía, que le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante. Quiero felicitar a @manupassaglia y a @petreccapablo por la excelente elección que hicieron hoy, en un contexto tan polarizado, demostrando con gestión y hechos concretos que se puede construir una alternativa real. Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal.

Live Blog Post

No fue el panperonismo, fue LLA / PRO

El triunfo peronista fue provocado, en especial, porque los independientes o no fueron a votar o no votaron por La Libertad Avanza.

Veamos los números:

En cantidad de votos, el peronismo está en niveles similares a su piso electoral:

Con 86,35% de mesas escrutadas:

  • Fuerza Patria 2025: 3.382.153
  • Frente de Todos 2021: 3.565.149
  • Unidad Ciudadana 2017: 3.428.735.

Sin embargo @GabCaamano opina:

"En % el peronismo metió la mejor elección legislativa de medio termino en PBA desde más o menos 2009... Eso no lo esperaba nadie, el mercado estaba preocupado por un mal desempeño del oficialismo y como eso podía complicar el camino a la elección nacional de octubre 2025, pero no creo que tuviera en el radar eso. Todo indica que va a ser un lunes duro, y unas 30 y pico de ruedas posteriores también muy duras. A favor 1) no es la elección nacional y es una elección legislativa, esperemos que haya capacidad para corregir. 2) El mercado ya venía descontando un mal resultado, buena parte de esto ya está en precios. No sé equivocó. Al contrario, pareciera que fue peor."

En verdad, la explicación de la derrota de La Libertad Avanza la tiene la propia LLA / PRO: Perdieron el favor de más de 1 millón de electores respecto a la elección a gobernador de 2023.

Live Blog Post

Tremendo triunfo en La Matanza de Fuerza Patria sobre LLA

Impactante lo que ha sucedido en La Matanza, cabecera de la 3ra. Sección Electoral bonaerense, explicó 'Topo' Rodríguez.

El líder de Consenso Federal fue jefe de Gabinete de La Matanza cuando Verónica Magario era alcalde. Luego él fue diputado nacional.

Él explicó que la lista que encabezaron Verónica Magario y Fernando Espinoza sumó el 56% de los votos, con una participación de votantes del 65%.

La Libertad Avanza llegó a 28%.

56 - 28 = 28, tremenda grieta.

Live Blog Post

TN (Grupo Clarín) pide la cabeza de Karina Milei

El canal de noticias de Grupo Clarín exhibió una sucesión de críticas a Javier Milei no había difundido hasta ahora.

De pronto, "todos somos machos" -hipocresía tradicional de la tribu de Héctor Magnetto-:

Live Blog Post

¿Qué pasa en La Libertad Avanza a las 21:35?

Traducción: Cuando la verdad ofende, nosotros mentiremos y mentiremos hasta no que no podamos más recordar. Pero aún así siempre estará ahí. Cada mentira que decimos provoca una deuda a la verdad. Tarde o temprano la deuda se paga.

Live Blog Post

Gigante el logro de los Passaglia

Beto Valdéz ancitipa: RESULTADOS SEGUNDA SECCIÓN HECHOS, el nuevo espacio fundado por los hermanos Passaglia, está sacando en San Nicolás arriba de 50 puntos. Es una elección tremenda. En la seccional están pelando el segundo lugar con LLA, rompiendo la polarización.

Mientras tanto, al tambalear La Libertad Avanza en distritos emblemáticos de la Provincia de Buenos Aires -consecuencia, en parte, de la pésima estrategia proselitista, obvio- el dólar se afirma en una paridad negativa para el peso argentino:

dolar2

2 reflexiones:

Manu Jove: 47 a 33. Tan malos fueron los que nos gobernaron antes que la mayoría votó a un señor enojado que revoleaba una motosierra. Tan malo es lo del señor enojado con motosierra que la mayoría volvió a votar a los que estaban antes. Y si ahora salen con que el plan económico entra en crisis porque la gente vota como vota, será justamente porque el problema es el plan económico.

Nelson Castro: El Mileismo entra en estado de shock, ojo con esto, no se como va a poder de gobernar de aca a octubre, no le sale una ley mas, no le pasa nada por el congreso, puede llegar a tener fallos adversos de la justicia y ojo con la conflictividad social.

Live Blog Post

El dólar sigue en ascenso, ahora $1.429

USDTARS es la posición Dólar estadounidense / Peso argentino que se ve en este momento en Trading View, reflejando lo que sucede en Binance. Sigue la desmejora para la moneda argenta.

dolar

Live Blog Post

83% de votos escrutados ya, 13 puntos de diferencia

Histórica paliza de Fuerza Patria a La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

Escrutados ya el 65% de los votos, la diferencia es de 13 puntos porcentuales, afirman fuentes de toda confianza desde el centro de cómputos donde se realiza, en La Plata (PBA) el escrutinio provisorio.

La diferencia supera todas las previsiones de las fuerzas participantes en el comicio y pone en riesgo la posibilidad de que La Libertad Avanza pueda construir una narrativa que disminuya la idea de derrota.

13 puntos

El problema evidente es la sangría que hay por delante en los mercados financieros ante el riesgo que LLA se desmorone en el camino hacia octubre, donde Javier Milei habia prometido al FMI, a las empresas trasnacionales y a los fondos de inversión globales, que lograría un triunfo importante.

De mantenerse un triunfo tan abultado para el panperonismo, obligará a La Libertad Avanza a realizar una reorganización total de su Administración.

Javier Milei tendrá que buscar nuevos aliados. Y también tendrá que imaginar un recambio de su equipo y política económico-financiera.

Cuidado: es posible que Milei intente resistir a esta ola, pero también puede profundizar su caída en la medida que hay en avance varios temas muy complicados para él en el Congreso de la Nación.

La realidad es fácil de poner en contexto:

dolar
Live Blog Post

Llegan rumores de más de 11 puntos de diferencia a favor de Fuerza Patria

Si bien los datos oficiales del escrutinio provisorio serán a las 21:00, hay rumores sobre cómo avanza todo.

Ya se habla de una diferencia de más de 11 puntos porcentuales a favor de Fuerza Patria, sobre La Libertad Avanza.

Es tan apabullante que está ocurriendo algo muy extraño: el peronismo ganando en Junín, reducto PRO, hoy LLA.

Aquí una mesa testigo de Junín:

junin
Live Blog Post

Interesante video sobre Karina Milei

Algunos medios presentaron el ingreso de Karina Milei muy custodiada al lugar de votación.

Sin embargo, la diputada nacional Lilia Lemoine (LLA / PBA), aporta un video que contradice lo que se dijo. Es válido como prueba documental:

Live Blog Post

Crecen los rumores acerca del triunfo de Fuerza Patria

@MatiMow: Victoria amplia del peronismo en la 1° (entre 5 y 8 puntos) - Paliza en la 3° (15 puntos aprox). - Posibles victorias peronista en la 4° y en la 8° - A nivel provincial, la ventaja probablemente sea de más de 10 puntos.

@danyscht: Mesa 11, circuito 953, Tornquist, 6ta sección. FP: 51% (+20 vs 2023) LLA: 29% (-6 vs 2023) Somos: 15% (JxC había sacado 23%).

A las 19:30 con un escrutinio de 5% del total de mesas, se dice que la diferencia es de 2 dígitos entre FP sobre LLA.

La Cámpora quiere montar su propio festejo frente al balcón de su líder, CFK.

El festejo oficial es en La Plata pero el objetivo es darle protagonismo a CFK, quien se opuso al desdoblamiento, igual que La Cámpora.

En el PJ todo sigue 'atado con alambre'. Cuando hay una elección, de todos modos se encolumnan, luego a las trincheras otra vez: ¿...?

Live Blog Post

'Pepona': "No está en juego el plan económico"

Iñaki Gutiérrez, muy pero muy cercano a Javier Milei, salió a dar la versión de Casa Rosada (o Quinta de Olivos). Apodado 'Pepona" (¿por José Reinaldi, aquel goleador decisivo para River Plate bicampeón 1975?), él dijo:

  • "La batalla grande del plan económico es en octubre, no ahora".
  • "El Gobierno ha sido muy claro que no es cortoplacista a la hora de pensar la economía. Y que por más que mañana haya determinada reacción del mercado, nosotros pensamos en el largo plazo y ahí estamos muy tranquilos".
Pero hay que tener cuidado con la 'Pepona' porque vendehumo también. Durante el horario del comicio había posteado lo siguiente:

@inakiigutierrez: Estamos haciendo una elección histórica. Los votos están, hace falta cuidarlos. Le pido a todos los fiscales que luchen hasta el último minuto. Tenemos que ganarle al inútil de Kicillof.

Otro aporte al relato de LLA lo ofreció Diego Santilli, del PRO que destiñó al color violeta:

Live Blog Post

La disputa por el 'Relato' antes que abran los mercados

La interpretación de lo que ha sucedido en Provincia de Buenos Aires es la Gran Pelea Gran desde ahora hasta la apertura de los mercados financieros el lunes 08/09. Resulta imprescindible para La Libertad Avanza construir una narrativa favorable, pese a la derrota, para no sufrir un varapalo cambiario, cuando ya ha perdido 20% de su stock de intervención y le quedan apenas US$1.100 millones (dicen).

Tal como lo anticipó Urgente24, LLA se refugia en el aumento de bancas en la Legislatura bonaerense y en los Concejos Deliberantes municipales, algo que es totalmente cierto: no renovaba muchas bancas porque el fenómeno LLA es reciente, y todo lo que consigue, suma.

Sin embargo, hay otras lecturas basadas en

  • los votos totales en cada Sección Electoral, y
  • la sumatoria total de la Provincia de Buenos Aires con proyección a octubre, cuando se renueva la Legislatura nacional.

Desde La Libertad Avanza dicen "Todos podemos festejar, es un empate".

Pero otros no ven el empate.

Y será necesario escuchar a los mercados:

Live Blog Post

Sebastián Pareja se anticipa a las críticas y defiende su labor pero Beto Valdez cuestiona

Minutos después del cierre de los comicios en la provincia de Buenos Aires, el presidente de La Libertad Avanza bonaerense (LLA), Sebastián Pareja, habló en el búnker libertario: se dijo "muy contento" y destacó el masivo operativo de fiscalización: "Pusimos en la cancha un ejército de 45.717 fiscales".

Pareja afirmó que LLA "ha crecido una barbaridad" y que el partido demostró que "está preparándose para gobernar la provincia" (o sea en 2027).

Según Noticias Argentinas, Pareja se enfocó en denunciar irregularidades que, según él, sufrieron durante la jornada: apuntó contra las "trapisondas de la vieja política donde siempre se intenta engañar al electorado", e incluyó en esa categoría delitos electorales como "romper boleta" y "robar boleta".

Simpatizante más intenso del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, el periodista 'Beto' Valdéz no estuvo de acuerdo con el análisis de Pareja, y posteó:

Muy mala fiscalización de LLA en el GBA. Peor que en el ballotage de 2023. Muchos fiscales por escuela, casi nadie en las mesas. Algo similar en grandes ciudades del interior. Muy mala fiscalización de LLA en el GBA. Peor que en el ballotage de 2023. Muchos fiscales por escuela, casi nadie en las mesas. Algo similar en grandes ciudades del interior.

Live Blog Post

Otro dato para tener en cuenta: Los 3 sufragios

En esta elección provincial se considera válido el Reglamento y la Legislación de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un Código Electoral propio, con varias diferencias respecto al Código Electoral de Nación. Entonces, en esta elección, los sufragios se clasifican en 3 categorías, según cómo se emita el voto.

  • Votos afirmativos (válidos): Cuando la persona vota por una de las boletas oficiales o por una combinación válida de ellas. Si en un sobre se encuentra más de una boleta de sufragio, sólo se computará una de ellas, siempre que correspondiere a un mismo partido.
  • Votos en blanco: Sucede cuando el sobre se entrega vacío o contiene un papel de cualquier color sin inscripciones ni imágenes. También, si en un sobre aparecen boletas de diferentes listas, boletas rotas que impidan identificar la opción elegida o boletas que no hayan sido autorizadas por la Junta Electoral. Todo voto que no sea afirmativo o de identidad impugnada se considera voto en blanco. No existe el voto nulo.
  • Votos de identidad impugnada: Cuando las autoridades de mesa dudan de la identidad de la persona que se presenta a votar y consideran que podría no ser la titular del DNI. El sobre se coloca aparte y el voto no se incorpora de inmediato al escrutinio. Según establece el artículo 103 de la ley electoral bonaerense, el escrutinio definitivo comienza con estos votos. La Justicia electoral revisa la impresión digital del elector y la compara con los registros oficiales.
Live Blog Post

Un dato para recordar: El sistema D'Hondt

El método D'Hondt es el sistema que se utiliza para repartir los escaños o concejales entre las candidaturas de forma proporcional al número de votos obtenidos. Como ejemplo vamos a simular un Parlamento o un Concejo Deliberante de 8 escaños o concejales a repartir entre 4 candidaturas que llamaremos A, B, C y D.

  • Ordenamos los resultados electorales de mayor a menor y se calcula el porcentaje de cada uno sobre el total de votos válidos, teniendo en cuenta los votos en blanco.
  • Luego, se descartan las candidaturas que no lleguen a un porcentaje mínimo de votos. En el caso de las elecciones generales este umbral es el 3% de los votos. En las elecciones locales, el porcentaje mínimo es el 5%. En este ejemplo al ser el umbral del 3% se corresponden a unas es elecciones generales
  • Entonces, una tabla con tantas columnas como número de escaños o concejales a distribuir, completando cada columna con el número de votos de cada candidatura dividido por 1, 2, 3… hasta completarla.
  • Los escaños o concejales se asignan a los 8 coeficientes más altos, en orden decreciente.
  • En caso de empate, el escaño o concejal se asignará a la candidatura con mayor número de votos totales. Si estos también coinciden, se asignará por sorteo, y el resto de empates de forma alternativa.

El reparto de escaños o concejales queda de la siguiente forma:

  • Candidatura A: 4 escaños o concejales
  • Candidatura B: 3 escaños o concejales
  • Candidatura C: 1 escaño o concejal
Live Blog Post

Hay festejo (por ahora, moderado) en Fuerza Patria

Una hipótesis:

  • 1ra Sección FP: 42.5% / LLA: 37.5%
  • 3ra Sección FP: 51% / LLA: 34%

Interesante el recorte de La Política Online:

"(...) El sábado ordenó que empiecen a armar un importante escenario en pleno centro de La Plata, lo que sugiere la idea que en el entorno del gobernador esperan un triunfo.

El escenario se ubicó sobre la explanada del Teatro Argentino frente al hotel Gran Brizo, donde funciona el bunker de Fuerza Patria. El optimismo que transmitió la movida desconcertó a algunos referentes del peronismo que esperan una pelea voto a voto. Pero con el paso de las horas el entusiasmo fue ganando a los más escépticos, al calor de las encuestas de boca de urna que empezaron a filtrarse.

La consultora cordobesa CB publicó en X un supuesto triunfo peronista y el consultor Gastón Douek, que suele ser preciso, ratificó ese resultado en la charla con sus clientes. "Ganó el peronismo", le dijo a LPO un importante economista que habla seguido con Milei. (...)".

--------------

