La hora de Axel: Kicillof 'la vió' (US$ 1.429 en Binance)

No fue el panperonismo, fue LLA / PRO

El triunfo peronista fue provocado, en especial, porque los independientes o no fueron a votar o no votaron por La Libertad Avanza.

Veamos los números:

En cantidad de votos, el peronismo está en niveles similares a su piso electoral:

Con 86,35% de mesas escrutadas:

Fuerza Patria 2025: 3.382.153

Frente de Todos 2021: 3.565.149

Unidad Ciudadana 2017: 3.428.735.

Sin embargo @GabCaamano opina:

"En % el peronismo metió la mejor elección legislativa de medio termino en PBA desde más o menos 2009... Eso no lo esperaba nadie, el mercado estaba preocupado por un mal desempeño del oficialismo y como eso podía complicar el camino a la elección nacional de octubre 2025, pero no creo que tuviera en el radar eso. Todo indica que va a ser un lunes duro, y unas 30 y pico de ruedas posteriores también muy duras. A favor 1) no es la elección nacional y es una elección legislativa, esperemos que haya capacidad para corregir. 2) El mercado ya venía descontando un mal resultado, buena parte de esto ya está en precios. No sé equivocó. Al contrario, pareciera que fue peor."

En verdad, la explicación de la derrota de La Libertad Avanza la tiene la propia LLA / PRO: Perdieron el favor de más de 1 millón de electores respecto a la elección a gobernador de 2023.