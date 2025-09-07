La hora de Axel: Kicillof 'la vió' (US$ 1.429 en Binance)

Axel Kicillof promovió y defendió el desdoblamiento electoral en Provincia de Buenos Aires cuando CFK (Cristina Fernández de Kirchner), La Cámpora y Sergio Massa / Frente Renovador rechazaban esa hipótesis de conflicto. El resultado del 07/09 le concede el triunfo a la estrategia de Kicillof, quien logra una victoria de mayor dimensión porque, en una insólita subestimación, Javier Milei participó en forma personal de un comicio que creyó ganado para La Libertad Avanza (LLA). Kicillof puede ahora ubicarse a la cabeza del PJ hacia octubre mientras surge como el líder indiscutible de PBA y acelera la transición pendiente de representación en el Movimiento Peronista. ¿Es paliza o no es paliza? En verdad, es relativo porque LLA obtiene más bancas de las que tenía o sea que sumará participación en la Legislatura provincial y en los Concejos Deliberantes. Pero, definitivamente, el ensayo para octubre es malo para Karina Milei.
Javier Milei le habló a los mercados: La economía sigue (aunque reste más votos que la corrupción)
"En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado", dijo Milei en el inicio de su discurso en el bunker de La Libertad Avanza.
Luego, él ratificó el rumbo de su gestión. Según Milei, quedó en claro el 'piso' de La Libertad Avanza y el 'techo' de Fuerza Patria. Luego ocurrirá una "profunda autocrítica" y "se corregirá todo lo que haya que corregir".
Sin embargo, luego ratificó 100% "el rumbo".
Esto obliga a creer que Milei cree que la derrota fue por un déficit logístico o de preferencia de candidatos o de distribución de merchandising cuando, en verdad, es la economía lo que provoca pérdida de popularidad de La Libertad Avanza.
.Es probable que, otra vez más, Milei la esté 'chingando' en el análisis.
