Axel Kicillof cerró 17 contratos con la Suizo Argentina por $34.000 M

PBA no es la única

PBA no es la única que contrató a la droguería de la familia Kovalivker, su propia logística le permitió licitar desde el extremo sur en Tierra del Fuego hasta la provincia de Salta. Una fuente oficial consideró que "en la mayoría de las provincias logró quedar contratada", sin que ello represente un delito en sí mismo.

Pero la causa penal que tiene el fiscal Franco Picardi podría "convertirse en un efecto dominó", describieron fuentes allegadas a la causa.

Fuentes del gobierno bonaerense indicaron al medio porteño:

Cuando inició la gestión de Kicillof nos encontramos con que Suizo Argentina SA era la principal proveedora del ministerio de Salud, hoy es una de las principales junto a otras Cuando inició la gestión de Kicillof nos encontramos con que Suizo Argentina SA era la principal proveedora del ministerio de Salud, hoy es una de las principales junto a otras

El ministerio de Salud provincial, asegura

Su capacidad de stock y distribución, como vínculo directo con los laboratorios posibilita que resuelva no sólo aquellos medicamentos que se pueden adquirir con previsión sino, sobre todo, aquellos que son de urgencia teniendo en cuenta que la Provincia cuenta con 100 hospitales que dependen del Gobierno Su capacidad de stock y distribución, como vínculo directo con los laboratorios posibilita que resuelva no sólo aquellos medicamentos que se pueden adquirir con previsión sino, sobre todo, aquellos que son de urgencia teniendo en cuenta que la Provincia cuenta con 100 hospitales que dependen del Gobierno

Entre las licitaciones de mayor valor se encuentran una adjudicada el 27 de febrero de 2024, para hipoglucemiantes orales, monocroma, por $ 1.398.600.000,00.

También otra licitación concluida en noviembre del año pasado por $ 5.783.328.230,000 para “medicamentos y productos farmacéuticos”, la mayoría de los mismos para tratamientos oncológicos.

Hubo otra licitación de la que participó la droguería Suizo Argentina SA por poco más de $23.000 millones para medicamentos oncológicos.

Para la provincia de Buenos Aires, las actuales sospechas sobre hechos de corrupción en los que habría participado la compañía, no son causal de exclusión de futuras licitaciones.

“Nada impide que sigan ofertando siempre y cuando lo hagan a mejores valores en las licitaciones, sólo se la excluirá si el valor ofrecido no es conveniente para el Ministerio de Salud”, indicaron fuentes oficiales.

Hay otras licitaciones por valores inferiores, que según consignó el gobierno bonaerense, fueron abonadas después “del proceso correspondiente de control, no sólo el organismo auditor, sino también la Fiscalía de Estado”. Bajo esta premisa se señaló que el sistema “funciona al revés que el de Nación que primero paga y después audita”.

Más noticias en Urgente24

Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."

Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"

Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos