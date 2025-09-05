Eliminatorias UEFA: Italia, al igual que Noruega, en contra de Israel

“Me duele ver ciertas imágenes y escuchar ciertas noticias. Pero es una situación que nos supera y no quiero entrar en detalles. Solo intentamos jugar al fútbol. Nuestro objetivo es traer la paz", comentó Gianluigi Donnarumma, arquero de la Azzurra.

Otro que hablo fue Gianluca Mancini: "Vivo todo con tristeza, me identifico con esos padres que recogen a sus hijos, imágenes impactantes. Es dramático todo lo que está pasando".

El último que dejó su pensamiento sobre el conflicto de Gaza fue Gennaro Gattuso, DT de la Selección de Italia. “Defiendo la paz, deseo la paz en todo el mundo. Ver cómo pierden la vida civiles y niños me parte el corazón. Pero también tenemos que hacer nuestro trabajo, Israel está en nuestro grupo y tenemos que jugar".

De esta forma Italia no hizo más que echar leña al fuego, y ahora las cosas se tensionaron de cara al partido del lunes, que se jugará en Hungría ya que por la guerra Israel no puede hacer de local en su país. El fútbol y la política se cruzan de nuevo.

