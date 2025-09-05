Muchas veces el fútbol y la política se cruzan, es imposible que ante determinadas situaciones de conflictos bélicos el fútbol quede ajeno, siempre es atravesado. En este caso Italia dejó en claro su apoyo a Palestina por el conflicto de Gaza, con el dato particular dato que comparte zona con Israel por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.
TODO POR GAZA
Eliminatorias UEFA: Italia, al igual que Noruega, en contra de Israel
Jugadores y cuerpo técnico de la Selección de Italia dejaron clara su postura con respecto al conflicto Palestina-Israel. Será su rival en Eliminatorias.
Noruega primero, ahora Italia contra Israel
Noruega, Italia e Israel comparten el grupo de Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, y los dos primeros se mostraron en contra del tercero por sus acciones en Gaza contra civiles y niños palestinos, lo que generó tensión en el grupo.
Primero fue Noruega que dijo que en el partido ante Israel por las Eliminatorias al Mundial 2026 del 11 de octubre próximo todo lo recaudado será donado a Palestina, más precisamente a Gaza. Algo que generó la reacción de Israel diciendo que el dinero del fútbol no debe ir a las organizaciones terroristas ni a la caza de ballenas, esto último fue una crítica por la polémica actividad pesquera que se practica en el país nórdico.
Ahora el que salió a apoyar a Palestina es Italia, otro que comparte grupo con Israel y al cual enfrentará en un partido decisivo por meterse en el repechaje (el boleto directo seguro irá para Noruega) el próximo lunes 8 de septiembre. Jugadores y el entrenador italiano dejaron sus declaraciones al respecto.
“Me duele ver ciertas imágenes y escuchar ciertas noticias. Pero es una situación que nos supera y no quiero entrar en detalles. Solo intentamos jugar al fútbol. Nuestro objetivo es traer la paz", comentó Gianluigi Donnarumma, arquero de la Azzurra.
Otro que hablo fue Gianluca Mancini: "Vivo todo con tristeza, me identifico con esos padres que recogen a sus hijos, imágenes impactantes. Es dramático todo lo que está pasando".
El último que dejó su pensamiento sobre el conflicto de Gaza fue Gennaro Gattuso, DT de la Selección de Italia. “Defiendo la paz, deseo la paz en todo el mundo. Ver cómo pierden la vida civiles y niños me parte el corazón. Pero también tenemos que hacer nuestro trabajo, Israel está en nuestro grupo y tenemos que jugar".
De esta forma Italia no hizo más que echar leña al fuego, y ahora las cosas se tensionaron de cara al partido del lunes, que se jugará en Hungría ya que por la guerra Israel no puede hacer de local en su país. El fútbol y la política se cruzan de nuevo.
