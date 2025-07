Campeón del Mundo con la Selección Argentina jugará en la Serie "B" de Italia

image.png El "Papu" Gómez volverá a jugar, lo hará en el Pádova de la Serie "B" italiana.

Luego del doping el Papu Gómez vuelve a jugar

Alejandro “Papu” Gómez no la pasó bien luego del Mundial de Qatar 2022, fue como que tocó el cielo con las manos en la consagración y todo lo que vino después fue malo. Primero la pelea con sus compañeros de la Selección Argentina, el motivo es ridículo, según trascendió sería por una “brujería” que hizo el ex San Lorenzo. De no creer.