Independiente apelará a la Conmebol luego de quedar eliminado

Si bien los Diablos Rojos no serán excluidos de competiciones internacionales, el fallo está muy lejos de cumplir con las expectativas que tenían los dirigentes de la entidad de Avellaneda y de su equipo de abogados, encabezados por Maximiliano Walker y Ariel Rek, especialista en derecho deportivo.

Independiente irá a la Conmebol (y si es necesario, al TAS)

Durante la mañana de este viernes 5 de septiembre, los dirigentes de Independiente, junto con sus asesores legales, comenzaron a evaluar las posibilidades para presentación una apelación al órgano que regula el fútbol en Sudamérica.

Si bien desde Avellaneda entienden que no se reducirá la pena, se realizará de igual manera una apelación y, en caso de ser necesario, recurrirá al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), según informó Doble Amarilla.

Por otra parte, tal como se comunicó desde el Rojo, los dirigentes no brindarán declaraciones hasta luego de presentar su descargo al Tribunal de Apelaciones de la Conmebol.

image Independiente, afuera. Enorme derrota de Néstor Grindetti.

El fallo de la Conmebol en el caso Independiente-Universidad de Chile

Descalificar a Independiente de la Sudamericana 2025.

Obligar al Rojo a jugar siete partidos a puertas cerradas como local y sin hinchas en siete partidos como visitante.

Aplicar multas por un total de 250 mil dólares .

. Imponer a la U. de Chile las mismas restricciones de público y una multa total que asciende a los 270 mil dólares .

. Ordenar a ambos clubes exhibir el mensaje "Basta de racismo, discriminación y violencia" en sus próximos partidos y redes sociales.

en sus próximos partidos y redes sociales. Advertir que, en caso de reincidencia, las sanciones podrían ser aún más graves.

