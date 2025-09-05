La eliminación de Independiente de la Copa Sudamericana y el pasaje de Universidad de Chile a cuartos de final generaron mucha repercusión. Gustavo López fue uno de los que se expresó en redes y Flavio Azzaro le exigió que diga de qué equipo es el periodista.
Gustavo López está a nada de salir del closet y decir de qué equipo es
Flavio Azzaro le exigió a Gustavo López que dijera de qué equipo es. La eliminación de Independiente en la Copa Sudamericana lo dejó expuesto
El Rojo se quedó fuera de la competencia internacional y lo único que le queda es el Torneo Clausura, en el que marcha último en su zona, aunque con un partido menos que el resto.
Independiente eliminado de la Copa Sudamericana
15 días pasaron para que Conmebol tome una decisión respecto a lo sucedido en el estadio Libertadores de América el miércoles 20 de agosto.
La Casa Madre del fútbol de Sudamérica, resolvió que Universidad de Chile es quien pasa a los cuartos de final para enfrentarse a Alianza Lima de Pipo Gorosito.
Independiente de Avellaneda, quedó eliminado de la actual edición. Evidentemente, pesó más la localía y la mala organización, antes de quién comenzó con los disturbios (que está a la vista que fue la parcialidad chilena).
Independientemente de esto, el Rojo no podrá contar con su público en los próximos siete partidos, y tampoco los tendrá en los siguientes siete encuentros en condición de visitante.
Universidad de Chile, recibió la misma sanción que el Rojo en cuanto a los siete encuentros de local y de visitante.
Además, hay multas que ascienden a 250 mil dólares para ambas instituciones.
Gustavo López, Flavio Azzaro y "salir del closet"
Gustavo López, quien no tuiteaba desde el 31 de agosto, le dedicó dos mensajes a la decisión de Conmebol que fue en contra de Independiente.
El primero fue: "Ganen el 1er partido, rompan todo en la revancha que la Conmebol te da la clasificación… vergonzoso fallo".
Luego, citó a Esteban Edul, que había publicado el fallo, y posteó: "Rompan todo, y así clasificarán… Ese es el mensaje de esta Conmebol".
Flavio Azzaro, reconocido hincha de Racing, lo expuso en su espacio AZZ, donde todos los periodistas dicen de qué equipo son, sin ningún tapujo.
Por eso mismo, el conductor citó al de ESPN y le dijo: "Llegó la hora de salir del clóset y pelear como corresponde. ¡Pelear con la camiseta puesta! Vamos, @gustavohlopez, todos te vamos a apoyar: ¡salí, salíiiiiiiiiiii!".
Claramente, Azzaro hizo referencia a que Gustavo López es hincha de Independiente, algo que se sospecha hace tiempo pero que el periodista aún no confirma.
Aquí parece haber una batalla entre el periodismo tradicional de TV, en donde pocos revelan su club, y las nuevas formas del streaming, en las que se aclara de entrada la camiseta de cada protagonista.
¿Se animará Gustavo López a reconocer que le tira la del Rojo?
