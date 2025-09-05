Gustavo López está a nada de salir del closet y decir de qué equipo es

Independiente de Avellaneda, quedó eliminado de la actual edición. Evidentemente, pesó más la localía y la mala organización, antes de quién comenzó con los disturbios (que está a la vista que fue la parcialidad chilena).

Independientemente de esto, el Rojo no podrá contar con su público en los próximos siete partidos, y tampoco los tendrá en los siguientes siete encuentros en condición de visitante.

Universidad de Chile, recibió la misma sanción que el Rojo en cuanto a los siete encuentros de local y de visitante.

Además, hay multas que ascienden a 250 mil dólares para ambas instituciones.

Gustavo López, quien no tuiteaba desde el 31 de agosto, le dedicó dos mensajes a la decisión de Conmebol que fue en contra de Independiente.

El primero fue: "Ganen el 1er partido, rompan todo en la revancha que la Conmebol te da la clasificación… vergonzoso fallo".

Luego, citó a Esteban Edul, que había publicado el fallo, y posteó: "Rompan todo, y así clasificarán… Ese es el mensaje de esta Conmebol".

Flavio Azzaro, reconocido hincha de Racing, lo expuso en su espacio AZZ, donde todos los periodistas dicen de qué equipo son, sin ningún tapujo.

Por eso mismo, el conductor citó al de ESPN y le dijo: "Llegó la hora de salir del clóset y pelear como corresponde. ¡Pelear con la camiseta puesta! Vamos, @gustavohlopez, todos te vamos a apoyar: ¡salí, salíiiiiiiiiiii!".

Claramente, Azzaro hizo referencia a que Gustavo López es hincha de Independiente, algo que se sospecha hace tiempo pero que el periodista aún no confirma.

Aquí parece haber una batalla entre el periodismo tradicional de TV, en donde pocos revelan su club, y las nuevas formas del streaming, en las que se aclara de entrada la camiseta de cada protagonista.

¿Se animará Gustavo López a reconocer que le tira la del Rojo?

