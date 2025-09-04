El Mundial 2026 tiene cosas raras en sus Eliminatorias, sobre todo en UEFA, ya que son tan cortas que un equipo como Alemania que debutó hoy en los clasificatorios a la Copa del Mundo perdió ante Eslovaquia y ya no tiene margen de error si quiere clasificarse al Mundial. O sea, debut, derrota, y complicó su clasificación.
BOMBAZO
Mundial 2026: Alemania pierde y complica su clasificación
Alemania cayó con Eslovaquia por 2 a 0 y complicó su clasificación al Mundial 2026 por lo cortas que son las Eliminatorias de UEFA.
Mundial 2026: El error de UEFA puede cobrarse al primer gigante
Lo dijimos reiteradas veces, la UEFA tuvo una organización pésima de sus Eliminatorias al Mundial 2026, ya que hay grupos, como en el de Alemania, que solo hay 4 equipos, o sea, se define en 6 partidos el equipo clasificado y el que va al repechaje, dejando poco margen de error y poco tiempo de recuperación (se juegan de septiembre a noviembre, o sea en dos meses) a una selección que pierda algún partido.
Eso le puede pasar a Alemania, que perdió hoy (4/9) con Eslovaquia como visitante por 2 a 0 y ahora está obligada a ganar todos sus partidos y a los eslovacos por más de 2 goles. Los otros dos equipos del grupo son Irlanda del Norte y Luxemburgo, que jugaron hoy y fue victoria para los británicos por 3 a 1.
Con este resultado las cosas quedaron Irlanda del Norte y Eslovaquia líderes con 3 puntos, y Alemania y Luxemburgo sin unidades. Lo complicado para los teutones es la próxima fecha, ya que enfrentarán a Irlanda del Norte, el otro que ganó en su debut.
Con este panorama si Alemania pierde estará virtualmente eliminado, ya que las cosas quedarían con Irlanda del Norte y Eslovaquia (le ganará a la débil Luxemburgo) con 6 unidades y los alemanes sin puntos, quedando solo 12 en juego. O sea, si Alemania pierde con Irlanda del Norte necesitará un milagro para ir al Mundial.
De todas formas, una victoria solo lo acomoda y lo acerca al repechaje, ya que al haber perdido con Eslovaquia quedaría segundo y los eslovacos líderes. Alemania solo se puede beneficiar de los puntos que se puedan sacar Eslovaquia e Irlanda del Norte.
