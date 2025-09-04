Mundial 2026: Alemania pierde y complica su clasificación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1963694004786127305&partner=&hide_thread=false ¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ GOLAZO!! Strelec pintó a la defensa alemana y clavó la pelota en el ángulo para sentenciar el 2-0 de Eslovaquia vs. Alemania.



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cgCh8WTWX6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2025

Con este panorama si Alemania pierde estará virtualmente eliminado, ya que las cosas quedarían con Irlanda del Norte y Eslovaquia (le ganará a la débil Luxemburgo) con 6 unidades y los alemanes sin puntos, quedando solo 12 en juego. O sea, si Alemania pierde con Irlanda del Norte necesitará un milagro para ir al Mundial.

De todas formas, una victoria solo lo acomoda y lo acerca al repechaje, ya que al haber perdido con Eslovaquia quedaría segundo y los eslovacos líderes. Alemania solo se puede beneficiar de los puntos que se puedan sacar Eslovaquia e Irlanda del Norte.

de Golazo24

