Eso no se hace: Tomás Dente "carpeteó" a Lali Espósito tras llamar a que "voten bien"

Tomás Dente defendió los ataques de Javier Milei a Lali Espósito

No es la primera vez que Tomás Dente se la agarra con Lali Espósito, es preciso recordar cuando defendió los ataques del Presidente contra la cantante de visita en el canal de streaming Laca Stream.

"A ver Lali, si vos te ponés a buscar roña o a torear o a chicanear a un presidente con 40.000 tipos arriba de un escenario en Vélez que sabés que está mirando todo el mundo y cuando llegue la respuesta te la tenés que bancar hermana. Bancatela. Digo, entraste en el juego, y juguemos. Tenes un presidente que le gusta jugar ", había dicho luego de que la artista en un momento imitara desde el escenario la habitual pose que hace el líder libertario en las fotos.

Asimismo, en aquella ocasión el comunicador también reflotó la polémica que se generó luego de que la cantante a principios de 2022 diera un concierto en La Rioja: "Bancada por el Gobierno de ese entonces ganó millones y millones y millones por ir a tocar cuatro temas pedorros. Provincia en la cual vos vas a muchos distritos de La Rioja y todavía hay nenes que caminan descalzos sobre un piso mejorado porque ni siquiera tienen asfalto".

"Que en vez de acometer contra un presidente miren un poco para adentro y que den explicaciones porque hasta ahora nunca la vi hablando a viva voz sobre lo que fue ese contrato o negándolo categóricamente. Básicamente no lo puede negar porque el contrato está, fue publicado. Pero digo, me parece que para criticar al otro tenés que tener el placar limpio", agregó visiblemente molesto.

