En la mañana del lunes (18/08) Pamela Davidsacudió el avispero cuando inesperadamente en su programa Desayuno Americano apuntó contra Karina Mileial señalar que lucía un costoso reloj Rolex que vale 35.000 dólares, sin embargo posteriormente reconoció que se confundió y pidió disculpas al aire.
POLÉMICA POR UN SUPUESTO ROLEX
Pamela David se retractó y se disculpó con Karina Milei al aire: "Me equivoqué"
La conductora Pamela David había asegurado que la hermana del mandatario nacional lucía un costoso objeto y tras ser desmentida pidió disculpas.
En primera instancia, luego de notar su error acudió a su cuenta personal de X para disculparse luego de que la hermana del mandatario nacional se encargara de desmentirla y mediante imágenes mostrar que en verdad el valor del objeto que utiliza es de 1.000 dólares. Al observar la aclaración, la conductora escribió: "Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas".
Asimismo, posteriormente en el ciclo televisivo expresó: "La verdad es que me equivoqué". "Esta vez saqué de la galera un tema que no estaba en agenda, que no estábamos contando porque estuve viendo fotos de un reloj que ella tenía puesto que para mí era un Rolex que no es dicho por ella", expresó posteriormente.
"¿Cómo no voy a pedir disculpas si es que me equivoqué?", preguntó bajo la atención y el sumo silencio de sus compañeros. "Le pido mil disculpas a Karina Milei", agregó más tarde y apuntó picante: "Chicos que silencio que hay. ¿Le tienen miedo? Yo lo digo en serio. Qué locura".
Pamela David, en la vereda de enfrente de los Milei
No es la primera vez que Pamela David se muestra públicamente en contra del Presidente y las políticas que llava adelante para alcanzar el superávit fiscal.
Es preciso recordar que durante las protestas de los médicos del Hospital Garrahan por desfinanciamiento no le tembló el pulso para mostrar en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei a través de la pantalla de América TV.
"Es incómodo juzgarlos a ellos con una medida tan extrema como es un paro", dijo en su programa y aprovechó para caerle al líder libertario que se había sumado a la polémica instalada por Ricardo Darín y el valor de las empanadas.
Y expresó: "La verdad que es vergonzoso que nuestro Presidente esté retuiteando estupideces cuando hay gente, personal de la salud, que no llega a fin de mes".
