Pamela David se retractó y se disculpó con Karina Milei al aire: "Me equivoqué"



Pamela David, en la vereda de enfrente de los Milei

No es la primera vez que Pamela David se muestra públicamente en contra del Presidente y las políticas que llava adelante para alcanzar el superávit fiscal.

Es preciso recordar que durante las protestas de los médicos del Hospital Garrahan por desfinanciamiento no le tembló el pulso para mostrar en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei a través de la pantalla de América TV.

"Es incómodo juzgarlos a ellos con una medida tan extrema como es un paro", dijo en su programa y aprovechó para caerle al líder libertario que se había sumado a la polémica instalada por Ricardo Darín y el valor de las empanadas.

Y expresó: "La verdad que es vergonzoso que nuestro Presidente esté retuiteando estupideces cuando hay gente, personal de la salud, que no llega a fin de mes".

