"No uso filtros": El descargo de María Belén Ludueña tras ser criticada por su cuerpo

Y siguió: "Estas cosas en el año 2025 ya no pueden suceder más. Las nuevas generaciones son mucho más conscientes de esto y están todo el tiempo repiténdonos: 'No se opina de los cuerpos ajenos'. Y tal vez este comentario malicioso que me hizo un usuario hace 15 años me hubiera afectado muchísimo más porque tuve una adolescencia también donde me importaba la imagen. Después con los años aprendí a aceptarme y yo la verdad me siento súper feliz a mis casi 40".