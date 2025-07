María Belén Ludueña se tomó unos días en El Trece tras quebrarse al aire

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablomontagna/status/1950529532118610079&partner=&hide_thread=false Belén Ludueña se tomó unos días #MujeresArgentinas lo conduce Silvia Fernández Barrio#Vivo - ex #VivianaEnVivo - este miércoles el Pollo Álvarez y mañana jueves - el ultimo programa - Damián Rojo @LuduenaMBelen @mujereseltrece @silviafbarrio @polloalvarezok @Rojodamian — Pablo Montagna (@pablomontagna) July 30, 2025



María Belén Ludueña explicó por qué se fue de América TV

Es preciso recordar que María Belén Ludueña recordó su paso por América TVen una entrevista que le dio Pablo Motagna por Radio Rivadavia.

"En América de un día para el otro me ofrecieron cosas que tal vez no me cerraban y me fui", explicó.

La conductora confesó que le ofrecieron mediante "charlas muy informales" formar parte del noticiero que conducen actualmente Rolando Graña y Soledad Larghi.

"Yo eso no lo vi, realmente. No lo vi una posibilidad", reconoció la periodista que finalmente luego decidió cambiar de pantalla y saltar a El Trece.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

"Envidiosa" en peligro: Cuál es el conflicto que puede frenar la tercera temporada

La miniserie de 6 capítulos que te hará dudar de todo

El billete que muchos descartan y vale miles de dólares

El Trece la vio: Quién es la figura que llega a "Otro Día Perdido"

El romance oculto que Pampita jamás imaginó descubrir: "Fue un montón"