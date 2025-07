Beto Casella calienta la interna y deja flotando su salida de El Nueve: "Tengo mensajes de..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ShowOn_line/status/1950245184123654163?t=DYlBE171w1hONTME2JKBqg&s=03&partner=&hide_thread=false Beto Casella volvió a hablar del futuro de “Bendita” y la posible llegada a uno de los canales más vistos del país



Martín Fierro de Radio 2025: Beto Casella y Marcelo Palacios se llevaron el Oro

La gala de los Martín Fierro de Radio 2025, celebrada el domingo 27/07, coronó a Beto Casella y su programa en Rock & Pop, mientras Marcelo Palacios celebró el Oro para la AM. Aunque el evento estuvo repleto de momentos emotivos y homenajes, la transmisión por América TV no logró imponerse en el rating y quedó detrás de otros formatos fuertes de la noche.

APTRA entregó los Martín Fierro de Oro a "Nadie nos para", el programa de Beto Casella en Rock & Pop, y a "Un buen momento", el ciclo deportivo de Marcelo Palacios en La Red. Los dos momentos tuvieron saltos, abrazos y lágrimas.

Casella arrancó su discurso con una honestidad brutal: "Me da vergüenza y me parece que es desmesurado este premio sin falsa modestia". Después pasó a recordar su niñez: "Le pedí a mi viejo que me regale una Spica usada porque no había plata… escuchaba Radio Rivadavia, nada más prácticamente, y yo solito estaba con Fontana, con Larrea, La vida y el canto, Carrizo, La oral deportiva…". Una lista de leyendas de la radio que marcó a toda una generación.

