LLA vs. Fuerza Patria vs. Somos Buenos Aires: La pelea nacional destiñe la elección en PBA

Desde el inicio del mandato de Javier Milei, Urgente24 sostuvo que no habría recuperación en V y que la política cambiaria era insostenible. Al finalizar julio 2025, la sociedad considera barato un dólar de $1.300 y hay que comenzar a imaginar escenarios acerca de cómo Luis Caputo y Santiago Bausili defenderán un dólar de $1.400, y sus consecuencias. Resultó un acierto no sacar los dólares del colchón: la tenencia de divisas estadounidense en julio ofreció un rendimiento superior al 6%. De todos modos, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados intentan instalar que tienen todo bajo control y que el triunfo en los comicios de octubre es inexorable. Primero deberán competir en Provincia de Buenos Aires, en septiembre. Luego, deben convencer a Javier Milei de que 'baje' al territorio porque la información que tiene Urgente24 destaca los reparos del Presidente de la Nación. Recorrer Florencio Varela con el 'Gordo Dan' para él era más divertido que ir con Sebastián Pareja, a quien no soporta. Solamente las profundas divisiones que permancen en Fuerza Patria explican que la Argentina no haya ingresado a un escenario de crisis política intensa. Vayamos ahora al panorama electoral que describe Sebastián Dumont: