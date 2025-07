Beto Casella fulminó al equipo de comunicación del gobierno de Javier Milei

El caso de Milei es peor, creo que ni los libertarios están de acuerdo. ¿De dónde sacó la frase de que no odiamos suficiente a los periodistas? No es saludable lo que hace el actual presidente. Podría aflojar un poco, reírse un poco más. Tirar un centro una vez para los pobres. El caso de Milei es peor, creo que ni los libertarios están de acuerdo. ¿De dónde sacó la frase de que no odiamos suficiente a los periodistas? No es saludable lo que hace el actual presidente. Podría aflojar un poco, reírse un poco más. Tirar un centro una vez para los pobres.

Sin embargo, el comunicador (ganador del Martín Fierro de Oro como mejor programa de interés general en FM), explicó de dónde sale el apoyo a los libertarios.

"El recuerdo fresco de que te aumenten el 60% el alquiler cada 6 meses fue irrespirable y eso ayuda todavía a Milei. Fue pobre la etapa post pandemia. Creo entender al que va a votar a los libertarios en la próxima elección".

"A pesar de que soy un poquito woke, veo que en el peronismo vuelven muchas caras conocidas. No creo que Máximo Kirchner pueda encabezar algo que enamore”.

image Beto Casella ganó el Martín Fierro de Oro por mejor programa de interés general en FM

“No hay que olvidarse de dónde venimos”

“Yo vuelvo a Haedo cada vez que puedo. Te pasan cosas cuando estás en el lugar de dónde saliste. Sugiero ese ejercicio para todos los que, circunstancialmente, están arriba”.

No hay que hacer metamorfosis, no te tiene que comer tu propio personaje. Además, no sos feliz en esas posturas. Mis viejos vinieron de Italia con una mano atrás y otra adelante. Me enseñaron a ahorrar y arrodillarme para laburar. Yo me arreglo con lo que tengo, no vivo en un country ni nada parecido. No es mi viaje.

“Yo soy creyente, ando con las estampitas por todos lados. Siempre agradezco a Dios por la salud, el trabajo, el amor. Es una bendición que todos los días hay que celebrar. Solamente lo valorás cuando te faltan o de grande, cuando vienen los achaques”.