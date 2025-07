Se veía venir: Mario Pergolini y Flavio Azzaro vs Daniel Arcucci y Chavo Fucks

El streamer, le contestó a los periodistas de 64 y 61 años, de la siguiente manera : "a mi no me interesa dar esa batalla. No van a verme haciendo contenido con lo que dijeron... Yo sé que cuando opino de Boca, hay mucha gente que no le gusta lo que digo o hago. Yo no voy a buscar una guerra donde para mi no la hay".

Embed - CHAVO Y ARCUCCI VS DAVO: TODO MAL

Mario Pergolini y Flavio Azzaro salieron al cruce

Mario Pergolini, creó Vorterix en 2012 y de alguna forma, allí empezó el gran monstruo de lo que son los canales de streaming.

Flavio Azzaro, por su parte, comenzó a generar su independencia periodística con el canal AZZ unos años después.

La coincidencia entre ambos, es que estuvieron en la TV (Pergolini ahora volvió a Canal 13) y conocen bien los dos mundos.

Embed - AZZARO REACCIONA a la PELEA entre ESPN y DAVOO XENEIZE en SE VIENE

Por eso mismo, se caía de maduro que iban a opinar sobre lo de Fucks y Arcucci vs Davoo Xeneize.

El ex panelista de TyC Sports fue los suficientemente tajante: "tienen que asumir que perdieron. Para que se hable sobre Arcucci y Fucks, tienen que hablar de Davoo Xeneize. A ellos les duele que a los que hacemos streaming los vea más gente que a ellos... Cambió el periodismo".

El conductor de Otro Día Perdido, utilizó Canal 13 para hablar del tema aunque previamente lo había hecho en Vorterix. Pergolini, dijo: "déjenme mandarle un abrazo y decirle que no le importe. Toda esta gente grande que está en canales deportivos, cree que la única forma de hacer periodismo deportivo es en los canales y no, las cosas cambiaron."

Embed - Mario Pergolini BANCÓ MUY FUERTE a Davoo Xeneize, muy CRITICADO con DUREZA por PROGRAMAS DEPORTIVOS

