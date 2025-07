Flavio Azzaro reveló el motivo por el que se divorció de Duka

"No estoy en el mejor momento con Duka. No nos hablamos. Duka me bloqueó", comenzó diciendo el reportero.

Acto seguido, Azzaro demostró seguridad al decir que "más temprano que tarde", se va a reencontrar con Duka y se darán un "abrazo".

La verdad es que yo a Duka lo quiero y me encataría volver a hacer un programa con él. No hay ninguna pelea a muerte, nada que haya pasado que sea imposible de arreglar La verdad es que yo a Duka lo quiero y me encataría volver a hacer un programa con él. No hay ninguna pelea a muerte, nada que haya pasado que sea imposible de arreglar

Respecto al divorcio laboral entre ambos, el hincha de La Academia sostuvo: "Lo que pasó es el desgaste. Mucho tiempo que pasamos juntos. Había cosas de él que a mí ya no me gustaban y viceversa y se acabó. Me hubiese gustado que El Loco y el Cuerdo termine de otra manera...".

Embed - AZZARO SINCERO (BOCA, RUSSO, RIQUELME, DUKA, RIVER, RACING, MILITO, ¡VOY A SER PAPÁ!)

