Repudio masivo a Daniel Arcucci y Chavo Fucks por Davoo Xeneize

Fucks, complementó lo dicho por su comentario de la siguiente manera: " ya tenemos un enemigo nuevo. Estamos bajando el promedio de edad de los enemigos", como para que quede claro que estaban refiriéndose a David Quint.

Respuesta de Davoo Xeneize y defensa de Gastón Edul

En la cronología, más tarde en el día (martes 29 de julio), Gastón Edul fue el conductor como todos los martes de GOLGANA, en OLGA.

Allí, con la Cobra y Benito SDR presentes (streamers, al igual que Quint), no le esquivó al tema.

"Davoo es una excelente persona que labura todos los días y que todo lo que tiene se lo ganó por laburar sin parar. El que sigue sabe que no fue crítico de la gestión de Boca actual hace dos días, hace un año que lo viene diciendo. Ahí creo que le erraron", expresó el de TyC Sports.

Por último, a la noche, cuando prendió stream Davoo, contestó con altura a la situación: "a mi no me interesa dar esa batalla. No van a verme haciendo contenido con lo que dijeron... Yo sé que cuando opino de Boca, hay mucha gente que no le gusta lo que digo o hago. Yo no voy a buscar una guerra donde para mi no la hay".

Habrá que ver si continúan los dardos aunque claramente, hay una de las partes desinteresadas en que así sea.

