Preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

image Ese Russo enérgico no existe más. Imagen de Miguelo en su paso por San Lorenzo de Almagro.

En Boca preocupa la salud de Miguel Ángel Russo

Ser técnico de Boca Juniors no es para cualquiera. Russo no es "cualquiera" pero ya no es el Russo que alguna vez conocimos. El paso del tiempo, lamentablemente, existe. Además, su salud se vio muy deteriorada por aquel maldito cáncer.

Ya en San Lorenzo, su último club previo a su tercer ciclo en Brandsen 805, se lo veía con dificultades para caminar y para hablar en las conferencias de prensa.

Incluso, las malas lenguas cuentan que Miguelo no iba a todos los entrenamientos del Ciclón y que había prácticas que eran dirigidas por su ayudante de campo, Claudio Úbeda.

Sin más, este domingo (27/7) en Parque Patricios, luego de que Boca cayera derrotado 0-1 ante Huracán, se observaron dos particulares situaciones que exponen lo que venimos narrando.

La primera es, tal vez, la más grave. Se filtró un video de Miguel Ángel Russo dirigiéndose a la sala de conferencias de prensa del Globo en la que tuvo que ser ayudado por el Jefe de Prensa xeneize, Santiago Carreras, para subir los escalones.

Se aprecia también la dificultad que sufre Russo para caminar hacia la silla.

Embed UNA IMAGEN QUE DUELE.

MIGUEL ÁNGEL RUSSO, CON EVIDENTES PROBLEMAS DE SALUD, APENAS PUEDE SUBIR UN ESCALÓN Y NECESITA QUE LO EMPUJE SANTIAGO CARRERAS DE LA CÁMPORA.

RIQUELME, ¿HASTA DÓNDE VAS A LLEGAR PARA BLINDARTE?

USAR A UN HOMBRE ENFERMO COMO ESCUDO POLÍTICO ES MISERABLE.

Y TU… pic.twitter.com/68gDZNbP3c — LA MACRINETA (@lamacrineta) July 28, 2025

El otro momento que puso en evidencia la salud de Russo fue la conferencia misma. El director técnico fue consultado por un periodista acreditado y le costó horrores articular una frase.

Embed Sacrifíquenlo a Miguelo así no sufre pic.twitter.com/dwA0y09zZg — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) July 28, 2025

Una reflexión

Según informaciones que estuvieron circulando en las últimas horas, la dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, comenzó a preocuparse por el cuadro de Miguel Ángel Russo. No lo ven bien.

Ahí es cuando uno se pregunta. ¿No conocían la situación actual del entrenador? ¿Le perdieron el rastro durante estos cuatro últimos años?

Situándonos en la vereda opuesta, y para ser equitativos. ¿El entorno de Russo creyó buena idea involucrarse en esta crisis de Boca con todo lo que ella conlleva? Y no digan que "no sabía en la que se metía", porque Russo sonso no es.

Incluso, se rumorea que el hombre de 69 pirulos podría ser despedido si el equipo de La Ribera no le gana a Racing el próximo sábado 9 de agosto en La Bombonera. Bajo esta presión social, deportiva e institucional, se agrava aún más el día a día para Russo. Ese estrés le debe ser insoportable.

En fin, son momentos, son decisiones.

