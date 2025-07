Morena Beltrán se hartó de Ruggeri y reveló por qué Blondel no juega en Boca

image Morena Beltrán aseguró que Lucas Blondel "no encaja" en Boca Juniors.

"Hasta acá no es muy tenido en cuenta por Russo, fijate vos que ayer se quedó afuera del banco de suplentes", le respondió Augusto César.

"¿Pero qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando? Porque en un momento era el 8, en otro ha jugado de volante y de pronto desapareció", volvió a cuestionar Ruggeri, incansable.

A lo que notablemente irritada, Morena Beltrán le paró el carro: "Oscar la realidad es que tampoco encaja, porque Boca no juega con 8, juega con un doble 5, con tres delanteros en general o 4, con un enganche y dos delanteros más".

Y cerró tajante: "Lucas es lateral obviamente, pero lo considera más a Advincula y a Marinaga y es fútbol, somos todos grandes. Es así". Sin embargo, El Cabezón no le creyó ni una sola palabra a su compañera y respondió irónico : "A mi no me vengan con esa, si ustedes la quieren pasar así por encima...".

Ruggeri no es el único: "Blondel, el topo de Boca"

Blondel es una figurita ausente en Boca Juniors. Para Miguel Ángel Russo no es considerado ni siquiera como segundo mejor lateral derecho para el entrenador.

Ya son varios los panelistas y periodistas que comentan esto. Previo al cuestionamiento de Ruggeri, el periodista Diego Monroig también había brindado información acerca de la baja "secreta" del jugador.

Aunque quien destapó la olla fue el periodista deportivo Pipi Novello. De acuerdo a lo que informó, habría una fuerte interna en Boca Juniors y deslizó que Lucas Blondel filtra información de lo que sucede adentro.

image

El pasado martes (22/7), Novello sostuvo que Lucas Blondel le filtra información a la prensa acerca de lo que sucede en el Xeneize. Desde allí es que crecieron las (lógicas) sospechas de que el marcador de punta le ventila información a su novia y también periodista, Morena Beltrán.

"Cayó en desgracia por los directivos. Está apuntado. Desde adentro de Boca creen que él filtra información. Filtra información de lo que pasa adentro de Boca", sostuvo en Picado TV. Al parecer, el pensamiento de Oscar Ruggeri seguiría la misma línea, dado que dejó en claro no haberle creído una sola palabra a Morena Beltrán.

