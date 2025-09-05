Fentanilo: La responsabilidad política se cortó por lo más fino y se licuó en una agenda hipersaturada

"Es un atentado a la gente", dijo durante el reportaje, con lo que deslindó responsabilidades.

Embed - "Soy médico, es un atentado a la gente" I Mario Lugones, Ministro de Salud I Sólo una Vuelta Más

Lugones no es está imputado, pero el ministerio de Salud no podrá ser querellante en la causa, ya que el juez Ernesto Kreplak consideró que hay sospechas sobre "las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional”.

La ANMAT es una dependencia de la cartera sanitaria.

La responsabilidades políticas intentan ser dilucidadas en el Congreso, donde se busca crear una comisión investigadora.

Claro que hay objetivos que se bifurcan: mientras la oposición quiere determinar si hubo negligencias por parte del Gobierno en materia de controles, el oficialismo quiere hacer lo propio sobre el vínculo entre el kirchnerismo y García Furfaro.

En la Cámara de Diputados se avanzó el jueves en la constitución del grupo de investigación. Se emitió un "pre-dictamen" en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside la macrista Silvia Lospennato. Pero para darle luz verde al proyecto necesita el dictamen del plenario que tiene como cabecera la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidente el libertario Nicolás Mayoraz.

El oficialismo tiene como directriz no activar las comisiones a no ser que lo exijan desde la Casa Rosada. De hecho, la incorporación de Asuntos Constitucionales como cabecera del plenario habría tenido ese objetivo: demorar el dictamen, lo que obliga a buscar los 2 tercios en el recinto en una votación sobre tablas o, de mínima, emplazar a la comisión a que trate la iniciativa.

Mientras tanto, en las redes sociales usuarios destacados piden la renuncia del ministro Lugones cuando el tiempo pasa y el caso insinúa meterse en el olvido por el paso del tiempo y una saturación de la agenda con otros temas, disimulando las posibles responsabilidades en las altas esferas del poder.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1963957818672676916&partner=&hide_thread=false El Fentanilo adulterado provocó más de 100 muertes, el ministro de Salud sigue siendo el mismo.- — Christian Buteler (@cbuteler) September 5, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloTigani/status/1963849872492073317&partner=&hide_thread=false El de la foto tiene responsabilidad de explicar 100 muertes por Fentanilo pero te corren el arco. A quien informan estos pibes? pic.twitter.com/utGi1HX10T — Pablo Tigani (@PabloTigani) September 5, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArielBulsicco/status/1963952341729579204&partner=&hide_thread=false "Ah, pero los K"

Más de 100 muertos por fentanilo y en este "relato" nada se dice del Mtro. "desconocido" Lugones y de Sturzenegger que rompe todo para que NO HAYA CONTROLES

Es como decir que los Cantero son de Javkin por los bolsones de comida hallados en la casa de esa Flia. pic.twitter.com/Y0MRAjLE3Y — Ariel Bulsicco (@ArielBulsicco) September 5, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ernestorr/status/1963984760222478504&partner=&hide_thread=false ¿Qué pasó con el fentanilo contaminado? ¿Qué falló? ¿Quién falló? ¿Qué controles fallaron? ¿Por qué proponen menos controles? ¿Hay responsables? ¿Renunciaron Lugones y Sturzenegger? — Ernesto Resnik (@ernestorr) September 5, 2025

Más contenido de Urgente24

La traición de Javier Milei: ¡No es Fátima Florez!

El Riesgo País superó los 900 pb: "Riesgo kuka" vs. "Riesgo Caputo"

Con la negatividad digital, al palo, decae Javier Milei y ni Fátima lo levanta

Nelson Castro opinó tajante sobre la salud mental de Milei: "Lo digo con toda responsabilidad"