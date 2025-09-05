La traición de Javier Milei: ¡No es Fátima Florez!

Live Blog Post

Vassalli de mal en peor (y no hay señales de recuperación)

Los trabajadores de la histórica fábrica de maquinaria agrícola Vassalli, ubicada en la ciudad de Firmat, volvieron a manifestarse sobre la Ruta Nacional 33, frente al predio fabril. La protesta responde a una deuda salarial que ya acumula tres meses y a la decisión de la empresa de avanzar con despidos que afectan directamente a la representación gremial.

La situación, calificada de “desesperante” por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se intensificó luego de que cuatro delegados del sindicato fueran notificados con intentos de desafuero, prohibición de ingreso a la planta e incluso denuncias penales. Desde la organización gremial consideran que estas medidas son una maniobra de amedrentamiento y un golpe directo a la organización sindical.

El conflicto se suma a la falta de pago de los salarios, que ya afecta el sustento de cientos de familias de la región. La planta, que durante décadas fue símbolo de la producción nacional de cosechadoras, atraviesa un proceso de crisis que en el último tiempo se profundizó por la falta de acuerdos entre los empresarios y el gremio metalúrgico.

En paralelo, la compañía contrató recientemente a la abogada y dirigente de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, quien asumió la estrategia legal de la patronal. Desde su llegada, la disputa escaló en el plano político y mediático: a través de videos difundidos en redes sociales, Arietto acusó a los dirigentes de la UOM de conformar una “mafia” que obstaculiza el funcionamiento de la fábrica. La jugada, sin embargo, no logró fracturar la unidad de los trabajadores, que hasta ahora mantienen firme la retención de tareas y la continuidad de las medidas de fuerza.

El gremio metalúrgico insiste en que el camino para superar la crisis pasa por el diálogo y por el respeto de los derechos laborales básicos, entre ellos el pago de los sueldos adeudados y la garantía de que los representantes gremiales puedan ejercer libremente su tarea.

Por lo pronto, las protestas sobre la ruta y en los accesos a la planta continuarán mientras no haya señales de la empresa para regularizar los salarios y retrotraer las medidas contra los delegados.