La traición de Javier Milei: ¡No es Fátima Florez!

Javier Milei y Michael Milken.

Javier Milei y Michael Milken.

Javier Milei y Michael Milken.

Javier Milei y Michael Milken.

Viernes 05/09: Javier Milei debía estar en Las Vegas (Nevada) junto a Fátima Florez. Estar con Michael Milken no es lo mismo....

5 de septiembre de 2025 - 09:25

EN VIVO

No hay engaño posible: Michael Milken no es Fátima Florez. ¿Hay que explicar las diferencias? Hoy (viernes 05/09) era la noche de Javier Milei en Las Vegas (Nevada) con Fátima Florez a todo o nada ("Lo que pasó en Las Vegas... "). Todo indica que a Milei ya no le da la nafta para la audacia. Menor popularidad, menos reservas en el BCRA, menos electores... Fátima tendrá que montar otro show, quizás más cercano.

En definitiva, todos esperaban esta foto otra vez, pero no se repetirá, al menos el viernes 05/09:

Fátima Florez fue reemplazada por Michael Milken.

Bienvenidos al VIVO del viernes 05/09 producido por Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

---------------------------

Live Blog Post

Siguen los escándalos: El "rey del fentanilo" le pagó viajes a EE.UU. al juez que frenó los audios de Karina Milei

El juez Alejandro Maraniello, quien dictó la medida cautelar que prohibió la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, recibió viajes a Estados Unidos pagados por Ariel García Furfaro, el empresario dueño de la farmacéutica HLB Pharma que se encuentra detenido por el escándalo del "fentanilo contaminado".

Según supo Noticias Argentinas, la revelación fue hecha por el periodista Nicolás Wiñazki en el canal A24, donde expuso el vínculo entre el magistrado y el empresario preso. "Ariel García Furfaro, el empresario del fentanilo contaminado y dueño de HLB Pharma, le pagó viajes a EEUU al juez Maraniello", aseguró el comunicador.

El dato cobra una enorme relevancia no solo porque Maraniello es el juez que firmó la polémica medida que el periodismo y la oposición calificaron de "censura previa", sino también por su propio historial. Según se informó, el magistrado acumula cinco denuncias por acoso sexual en el Consejo de la Magistratura y trabaja con una orden de restricción perimetral que le impide acercarse a sus propias empleadas.

Por su parte, García Furfaro, titular de HLB Pharma, se encuentra actualmente preso en el marco de la causa por la distribución de fentanilo contaminado. La investigación periodística reveló que el empresario, a través de una asociación de abogados y magistrados, financió los viajes de Maraniello y otros jueces, como Mario Ingi.

La revelación de este nexo entre un juez que falló a favor de los intereses del Gobierno en una causa sensible y un empresario encarcelado por un grave delito contra la salud pública suma un nuevo capítulo de sospechas al "Audiogate".

Live Blog Post

De cara al 07/09, el dólar oficial dio un nuevo salto

* Dólar minorista sigue estable en $1.375 en Banco Nación

* Dólar Blue sube a $1.375

* Dólar MEP sube a $1.384

* Dólar CCL sube a $1.391

Live Blog Post

Previa electoral: Fuerza Patria y Fundación Faro, los que más gastaron en publicidad

Live Blog Post

Emoción a flor de piel: Lionel Messi y una noche brillante

Con una actuación estelar y dos goles de Lionel Messi, en el que fue su último partido por los puntos con la Selección argentina en el país, y un tanto de Lautaro Martínez, el equipo que dirige Lionel Scaloni goleó este jueves 3 a 0 a Venezuela en el estadio Monumental en un choque de la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El equipo albiceleste, clasificado hace rato para defender el título que consiguió en Qatar, jugó un encuentro completo de principio a fin y sometió a un rival que nada pudo hacer ante tamaña superioridad, a punto tal que Emiliano "Dibu" Martínez nunca fue llamado a intervenir.

Luego del encuentro, el Diez dialogó con la prensa y hace instantes retrató un momento que quedará guardado para siempre.

"Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!", publicó el astro mundial en sus redes sociales.

Live Blog Post

¿Fin de la era Google?: Lanzaron el primer navegador del mundo 100% IA

Interesante el amplio posteo de Fran Actúa:

Live Blog Post

La industria no avanza: Cierran empresas y se pierden empleos

El Día de la Industria, que se conmemoró el martes 2 de septiembre, dejó más preocupación que celebración en Santa Fe como todo el país. El vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, advirtió que el sector "no tiene nada para festejar" en un contexto de cierres de plantas, despidos y caída de la actividad.

Entre los casos más críticos mencionó a Celulosa Argentina, que entró en convocatoria de acreedores, y a Acindar, que despidió a 350 empleados y suspendió a otros 600. También a Sancor, que envió 300 telegramas de despido, y a Lácteos Verónica, que acumula salarios atrasados y cheques rechazados.

La situación golpea a otras firmas de peso como Marengo, que resolvió suspensiones sin goce de sueldo; Vasalli, que no registra ventas; Algodonera Santa Fe, que echó a 46 trabajadores y podría cerrar; Bioceres, en default financiero; y General Motors, que aplica suspensiones por turnos.

Moretti remarcó que la apertura de importaciones afecta con especial fuerza al sector textil, donde el 67% de los productos que se venden son extranjeros. A esto se suma la caída del consumo energético industrial en la provincia, que en el último año retrocedió un 7,5%.

Live Blog Post

"La libertad de expresión está en peligro": La CGT lanzó un comunicado contra el Gobierno

Live Blog Post

Mercados: Acciones argentinas caen hasta 5,9% en Wall Street

Por su parte, así está el dólar oficial:

Live Blog Post

Créditos hipotecarios: Por la suba de tasas, los bancos endurecieron los criterios

El acceso a créditos hipotecarios en Argentina se volvió más difícil debido al aumento de las tasas de interés y a los requisitos más estrictos impuestos por los bancos. Las cuotas se encarecieron, los plazos se acortaron y se exigen mayores ingresos comprobables y garantías, lo que reduce significativamente la cantidad de familias que califican para un préstamo.

Esta situación llevó a muchos a ajustar sus planes: optan por departamentos más pequeños, barrios más económicos o directamente recurren al mercado del alquiler.

Según dijo a TN Daniel Bryn, analista inmobiliario y responsable de Zipcode, "las operaciones prácticamente cerradas se frenaron a último momento porque los bancos recalcularon y pidieron nuevas exigencias o aprobaron montos menores a los esperados".

Además, señaló que los bancos endurecieron los criterios de evaluación crediticia, exigiendo mayor antigüedad laboral o permanencia como clientes, e incluso suspendieron líneas preaprobadas.

Live Blog Post

Nueva crisis en Reino Unido por la 'número dos' del Gobierno de Keir Starmer

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, renunció tras un escándalo relacionado con el impuesto a la propiedad, según informaron medios locales este viernes.

La ahora exfuncionaria, quien también se desempeñó como secretaria de Vivienda, dimitió tras no pagar 40.000 libras (unos 53.900 dólares estadounidenses) en concepto de impuesto de timbre sobre su segunda vivienda.

"Asumo toda la responsabilidad por este error", declaró en su carta de renuncia al primer ministro, Keir Starmer, continuó el informe de los medios británicos.

Rayner, quien llevaba un año en el cargo, se presentó el miércoles ante el asesor independiente sobre estándares ministeriales, Laurie Magnus, que entregó su informe a su superior este viernes.

Live Blog Post

Vassalli de mal en peor (y no hay señales de recuperación)

Los trabajadores de la histórica fábrica de maquinaria agrícola Vassalli, ubicada en la ciudad de Firmat, volvieron a manifestarse sobre la Ruta Nacional 33, frente al predio fabril. La protesta responde a una deuda salarial que ya acumula tres meses y a la decisión de la empresa de avanzar con despidos que afectan directamente a la representación gremial.

La situación, calificada de “desesperante” por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se intensificó luego de que cuatro delegados del sindicato fueran notificados con intentos de desafuero, prohibición de ingreso a la planta e incluso denuncias penales. Desde la organización gremial consideran que estas medidas son una maniobra de amedrentamiento y un golpe directo a la organización sindical.

El conflicto se suma a la falta de pago de los salarios, que ya afecta el sustento de cientos de familias de la región. La planta, que durante décadas fue símbolo de la producción nacional de cosechadoras, atraviesa un proceso de crisis que en el último tiempo se profundizó por la falta de acuerdos entre los empresarios y el gremio metalúrgico.

En paralelo, la compañía contrató recientemente a la abogada y dirigente de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, quien asumió la estrategia legal de la patronal. Desde su llegada, la disputa escaló en el plano político y mediático: a través de videos difundidos en redes sociales, Arietto acusó a los dirigentes de la UOM de conformar una “mafia” que obstaculiza el funcionamiento de la fábrica. La jugada, sin embargo, no logró fracturar la unidad de los trabajadores, que hasta ahora mantienen firme la retención de tareas y la continuidad de las medidas de fuerza.

El gremio metalúrgico insiste en que el camino para superar la crisis pasa por el diálogo y por el respeto de los derechos laborales básicos, entre ellos el pago de los sueldos adeudados y la garantía de que los representantes gremiales puedan ejercer libremente su tarea.

Por lo pronto, las protestas sobre la ruta y en los accesos a la planta continuarán mientras no haya señales de la empresa para regularizar los salarios y retrotraer las medidas contra los delegados.

Live Blog Post

Elecciones: Rige la veda electoral en Buenos Aires

En vísperas de las legislativas en la provincia de Buenos Aires, desde este viernes a las 8 rige en todo el territorio bonaerense la veda electoral, que implica dos días sin actos de propaganda política e incluye restricciones tanto para los candidatos como para los votantes, con sanciones por incumplimiento.

Aunque los comicios -en los que se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares- se celebrarán desde las 8 hasta las 18 del 7 de septiembre, los impedimentos se extenderán hasta las 21 de ese mismo día, es decir, tres horas después del cierre de mesas.

En el marco de la veda tampoco se pueden ofrecer boletas de sufragio en un radio de 80 metros de las mesas de votación. En esa zona de alcance tampoco se podrán realizar reuniones de electores o depósito de armas durante los los comicios, ni abrir organismos partidarios.

A su vez, desde las 20 del sábado y hasta las 21 del domingo se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, como así también la portación de armas, banderas, distintivos o insignias partidarias.

En cuanto a los espectáculos populares, ya sean al aire libre o en interiores, quedan vetados mientras se desarrollan los comicios y hasta tres horas después de su finalización, al igual que toda reunión pública que no esté relacionada con el acto electoral.

En caso de incumplimiento de la veda, se enfrentan multas de entre $10.000 y $100.000. Incluso, quienes exhiban propaganda política o utilicen banderas y distintivos en la vía pública durante la jornada pueden ser sancionados con penas de prisión de hasta 15 días.

Live Blog Post

Internacionales: Termina la visita relámpago de Milei en Los Ángeles | Israel ataca el edificio de Hamas en Ciudad de Gaza | Trump despliega sus F-35 en Puerto Rico contra la droga |

  • Javier Milei se embarca de regreso a Argentina —subirá al avión presidencial a las 14 horas— tras su visita exprés a Los Ángeles, donde se reunió con la biomédica y aspirante astronauta, la compatriota Noel de Castro, y con varios inversionistas del mundo de las finanzas y del entretenimiento, entre ellos, con el polémico economista estadounidense Michael Milken, fundador del Instituto Milken (donde suele oró el presidente) y condenado por delitos financieros en Estados Unidos, por eso es conocido como el "rey de los bonos basura".
  • Las Fuerzas de Deefensa de Israel (FDI) bombardean en Ciudad de Gaza el edificio del comando central de las operaciones de Hamás.
  • El gobierno de Donald Trump ha desplegado aviones F-35 por el firmamento de Puerto Rico, un estadl libre asociado a Estados Unidos, en el marco de la ofensiva estadounidense contra el tráfico de drogas en pos de desbaratar bandas transnacionales responsables del tráfico de fentanilo.
Live Blog Post

¿Qué pasó con el laboratorio Sant Gall Friburg Q.C.I.?

Agencia Noticias Argentinas:

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dispuso la inhibición del laboratorio Sant Gall Friburg Q.C.I. por elaborar medicamentos en instalaciones no habilitadas y con deficiencias en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFyC).

La medida, de carácter cautelar, preventivo y provisorio, se mantendrá hasta que la firma acredite documental y técnicamente la corrección de todas las observaciones realizadas por la autoridad sanitaria.

En una inspección realizada el año pasado, se verificó que el laboratorio no cumplía con las BPFyC dispuestas por la ANMAT, detectándose fallas críticas en el sistema de calidad farmacéutico, vinculadas con locales, equipos y procesos productivos. En ese momento se determinó que la empresa no podía desarrollar actividades en la línea observada hasta obtener un dictamen favorable del organismo.

El pasado 4 de septiembre, durante una verificación no programada, el INAME constató que la compañía había efectuado modificaciones estructurales que no fueron oportunamente declaradas. Por este motivo, se dispuso la inhibición inmediata de todas sus actividades productivas hasta tanto complete las adecuaciones correspondientes y reciba un dictamen positivo.

La decisión se enmarca en un relevamiento exhaustivo de expedientes pendientes de resolución iniciado tras el nombramiento del nuevo director del INAME, Gastón Morán.

Live Blog Post

Fórmula 1: Después de Paul Aron, llega Franco Colapinto

A partir de las 12 (hora argentina), Franco Colapinto iniciará su actividad oficial en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, luego de que haya cedido su lugar en la primera práctica libre, para que el equipo Alpine cumpliera con los ensayos obligatorios para rookies.

Quien ocupó su lugar fue el estonio Paul Aron, quien no tuvo una buena actuación y terminó último, a dos segundos del británico Lewis Hamilton. En tanto, el otro piloto oficial de la escudería francesa, Pierre Gasly, finalizó 18°.

Los representantes de Ferrari, el mencionado Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, dominaron el ensayo inicial en el circuito de Monza, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato.

La gran sorpresa de la sesión fue el español Carlos Sainz Jr., de Williams, quien terminó en la tercera posición.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto y el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien lidera la tabla, concluyó sexto.

Live Blog Post

El caso Juez lleva a La Libertad Avanza a un debate rumbo a octubre

La Libertad Avanza en 2025 tiene poco que ver con La Libertad Avanza 2022 / 2023: esto es una debilidad, según Las Fuerzas del Cielo. Es un mensaje a los Milei: los Menem no existían en aquellos tiempos ni Guillermo Francos ni los PRO ni Luis Caputo. Y el triunfo en redes sociales fue encarnizado. Javier Milei logró ser líder de ese discurso... pero ahora él ya no putea, le reprochan.

Karina Milei no pudo o no quiso o no supo hacer una reorganización total del espacio, y se quedó a mitad de camino. La derrota en Corrientes fue culpa de Karina Milei, quien rechazó a Gustavo Valdés. Una derrota en Provincia de Buenos Aires sería culpa de Karina Milei, quien privilegió el armado de Sebastián Pareja y postergó a Las Fuerzas del Cielo.

La decisión de priorizar el color violeta de la boleta y la marca LLA -idea original de Santiago Caputo que incorporó Karina Milei- ha condicionado la estrategia. En teoría, permitía sumar gente desconocida en vez de 'figurones' con exigencias. Pero se olvidaron del trabajo en el territorio. Siempre en teoría, eso era responsabilidad de las filiales de ANSeS y PAMI pero si le falló a La Cámpora ¿por qué no le habría de fallar a La Libertad Avanza?

Javier Milei tendrá que vivir con eso....

¿Y qué pasa con octubre? Esto es lo que está debatiendo La Libertad Avanza.

Obviamente Las Fuerzas del Cielo tienen su propia impronta pero ¿cuál será la campaña para octubre? Sin redes sociales ¿qué hace La Libertad Avanza? Algunos recuerdan a Néstor Kirchner, quien en 2009, tras la derrota, activó Carta Abierta y la Ley de Medios. ¿Qué haría Javier Milei? (No Karina, ya son evidentes sus limitaciones, dicen en el espacio).

Live Blog Post

Obligan a Gordo Dan a 'tragarse su moco'

Todos sabían que Luis Juez votaría como votó en cuanto a la Emergencia en Discapacidad. El senador Juez tiene un caso familiar involucrado. Y es o era un aliado coyuntural de La Libertad Avanza. Pero Las Fuerzas del Cielo decidieron ejecutarlo.

Evidentemente, hubo mucho 'ruido' -lo que le fascina a Las Fuerzas del Cielo- pero también repercusiones muy negativas:

Guillermo Francos, 'limpiador' oficial del mileísmo, decidió pedirle perdón a Luis Juez por el posteo de Gordo Dan (Daniel Paserini).

Paserini / Dan le explicó a Francos:

@GordoDan_: Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque ENCIMA TIENEN EL TUPÉ de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas NUNCA. Ni un paso atrás, Guille. Venceremos.

De todos modos, el agitador de Las Fuerzas del Cielo tuvo que reescribir una versión "respetuosa" (pero lo de "acabar adentro" se mantuvo):

Obvio que hubo 'forreo' al Gordo Dan:

Live Blog Post

¿Stefano Di Carlo ingresa a River Plate en la disputa política?

Interesante lo de La Política Online porque hasta ahora el Club Atlético River Plate no ingresaba a contiendas políticas. Fue muy inteligente al respecto Jorge Brito. Pero ¿qué pasa con su eventual sucesor, Stefano Di Carlo?

LPO:

"A 5 días del acto de Javier Milei en Moreno, que estuvo copado por encapuchados, el gobierno le levantó el derecho de admisión a 2.500 barras de River. (…)

Patricia Bullrich y Sebastián Pareja guardaron silencio sobre la presencia de los barras. En medio del desconcierto, 'el Nene' Vera improvisó una tesis: "Tal vez son simpatizantes de La Libertad Avanza o vinieron para acompañar al Presidente, pero de ahí a formar parte de la organización, nada que ver", le dijo a La Nación tras explicar que "a 5 minutos" de donde se hizo el acto hay 2 filiales del millonario.

El periodista Gustavo Grabia, especialista en el mundo de los barras, identificó a varios integrantes de Los Borrachos del Tablón en el grupo de encapuchados que fue al acto de Milei. (…)

El engranaje clave para el regreso de los barras fue el secretario de River y candidato a presidente, Stéfano Di Carlo, que se puso el apellido del abuelo para hacer política ya que su padre es Yayo Cozza, famoso por el caso Coppola.

Días antes del acto, Di Carlo firmó un acuerdo con Juan Castrilli, subsecretario de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad, para levantar el derecho de admisión para que 2.500 socios sancionados por "infracciones menores dentro del estadio o en sus inmediaciones".

No fueron especificadas cuáles fueron las "infracciones menores". (…)

La reunión entre Di Carlo y Castrilli se realizó el viernes 29/08 y para que puedan volver a ingresar al estadio aún faltaba la firma de Bullrich. Fue sugestiva la presencia del xeneize Santiago Caputo, asesor estrella de Milei, 3 días después en la cena de la Fundación River. Su mano derecha, Manu Vidal, está a cargo de la campaña de Di Carlo. (…)".

Live Blog Post

Es cierto: Son 8 Duelos 8 el domingo 07/0

Es una elección bonaerense desdoblada. No había sucedido en años recientes. Por lo tanto, el resultado siempre se evaluaba según lo que sucedía en Nación. Ahora importa Sección Electoral por Sección Electoral hasta completar la Provincia. Por eso, con razón, Juan Rubinacci menciona 8 duelos.

En su nota para LetraP, él explica los más relevantes:

Gabriel Katopodis vs. Diego Valenzuela en la 1ra. Sección por bancas en el Senado provincial. En teoría debía ganar LLA pero ha desmejorado sus posibilidades en los últimos días. Ya no hay triunfalismo. Quien gane se anota en la carrera por la Gobernación 2027.

Manuel Passaglia va por la heroica en la 2da. Fuerza Patria eligió a Diego Nanni, el intendente de Exaltación de la Cruz, de Axel Kicillof. LLA va con Natalia Blanco, de Cristian Ritondo. Ni uno ni otro, según Passaglia: creó su movimiento HECHOS y desplazó a Somos Buenos Aires como opción.

Verónica Magario vs Maximiliano Bondarenko en la 3ra. En teoría, tierra de Fuerza Patria. Es donde el volumen del triunfo condiciona el resultado final provincial. Magario es Kicillof y Bondarenko, hasta ahora, bastante desconocido. La apuesta de Karina Milei fue por el color Violeta y la marca LLA. Mucho escepticismo al respecto hoy día.

Pablo Petrecca busca el batacazo en la 4ta. Sección también por bancas en el Senado. Fuerza Patria gobierna 11 de los 19 municipios que tiene la Sección, sin embargo... le ha costado esfuerzo posicionarse a su candidato, Diego Videla. El intendente de Junín, Pablo Petrecca, pegó el portazo en el PRO y no firmó la alianza con LLA. Se sumó a Somos

El clásico de la 5ta.: Fernanda Raverta vs Guillermo Montenegro. En las 2 elecciones anteriores ganó el jefe comunal, hoy aliado de LLA que dejará Mar del Plata para asumir su banca. Los libertarios buscan quedarse con 3 de los 5 escaños en juego. Los otros 2 quedarían en manos de FP. Somos Buenos Aires (UCR) perdería su banca en la Cámara Alta.

Oscar Liberman vs. Alejandro Dichiara en la 6ta. sección. LLA busca quedarse con 7 de las 11 bancas que la sección renueva en Diputados.

Laurini vs Speroni, el duelo de la 7ma., a todo o nada. La pelea en la 7ma. Sección Electoral es voto a voto entre la lista del peronismo que encabeza María Inés Laurini y la de LLA liderada por Alejandro Speroni.

Julio Alak vs Francisco Adorni en la 8va. Sección. Si bien Julio Alak no se postula, centraliza la campaña en la sección Capital, que elegirá 6 bancas en Diputados. El camporista Ariel Archanco enfrenta a Francisco Adorni, el hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Live Blog Post

Reconfirmado: Cambios en la política cambiaria

Marcelo Bonelli en el diario Clarín:

"(…) Los chats de los banqueros arden. Allí se subrayan equivocaciones que se cometieron en política económica.

El primero fue no acumular dólares en el BCRA entre abril y junio. En los bancos extranjeros, nucleados en ABA, se menciona el desarme de las LEFIs que elevó las tasas. Cayó la actividad en julio, algo calculado en el propio staff económico, y el riesgo país toca los 900 puntos. (…)

La decisión de intervenir fue imprevista. Frenó la suba, pero no tranquilizó las cosas .

Los técnicos del FMI están inquietos con la medida: contradice lo escrito en el acuerdo. Pero comprenden las necesidades políticas de este volantazo.

Hasta ahora en Washington hay mutismo. (…)

En Washington insisten que después de octubre habrá modificaciones en la política cambiaria: el FMI va a sugerir una liberación del dólar. (…)".

El periodista Bonelli no menciona los rumores sobre el ocaso de Luis Caputo y su equipo. "Hay olor a helicóptero", dicen algunos mirando hacia las consecuencias del lunes 08/09, con los mercados interpretando, a su manera, la elección del domingo 07/09. Se desconoce cuál es el olor del helicóptero y Grok tampoco lo sabe pero lo tradujo en esta imagen:

Helicóptero volando delante de un billete argentino de $10.000.

Live Blog Post

Claudio Zuchovicki le anticipó a Javier Milei el 'ninguneo' en Los Angeles

18° Seminario Internacional de Seguros de Vida y de Retiro, organizado por AVIRA, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. La supuesta estrella invitada fue Federico Furiase, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Él dijo más de lo mismo y cometió la tontería de mencionar que el dólar oficial está 'planchado' cuando el BCRA en ese momento estaba vendiendo divisas para frenar el escape de Benjamin Franklin, y la tasa de interés en pesos inmoviliza a la economía argentina y es insostenible. Pero de eso... ni mu.

Sin duda, fue más interesante la participación anterior a Furiase, la de Claudio Zuchovicki. Más allá de la inmensa tontería de pedir, implícitamente, el voto por La Libertad Avanza ("El futuro no depende de los economistas sino de lo que quiera la sociedad. No lo olviden. Importante qué se votará", etc.), Zuchovicki contó una anécdota que permitió anticipar el 'ninguneo' en Los Angeles (California) a Javier Milei.

El presidente Javier Milei no llegó a Sin City sino a un aburrido encuentro en Los Ángeles con Michael Milken, titular del Instituto Milken, quien lo esperó junto a Adam Levinson, Behdad Eghbali, Olivier de Givenchy, Ryan McInerney y Jay Collins, etc.

Zuchbovicki: "Vengo de Estados Unidos. Fui a vender la imagen Argentina, y fracasé. Mostré que todos los fundamentos son correctos pero hubo una pregunta que no pude responder. Luego de exhibir un montón de indicadores favorables me preguntaron: "OK ¿y quién sigue?". Tuve que decir "No sé", y todo terminó ahí".

Lo mismo vale para Javier Milei con Milken & Friends.

Live Blog Post

Osvaldo Granados a los 87

Antes de comenzar, recordar un olvido: ayer, 04/09 Osvaldo Granados, 'el Bebo', cumplió 87 años. Es el decada del periodismo económico argentino. Comenzó en La Prensa, y hasta entonces hacía Deportes pero su capacidad docente de explicar los sucesos cambió su historia. Lo curioso es que desde que comenzó, los problemas argentinos pasan por el dólar estadounidense, una moneda muy devaluada en el mundo. O sea: en la Argentina es clave un activo que en la economía global va para atrás.

Osvaldo Granados.

-----------------------

