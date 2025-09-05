Cosquín Rock 2026: Cómo conseguir entradas y qué nombres hacen explotar la grilla

El Cosquín Rock 2026 ya confirmó su grilla y será un festival para todos los gustos, con más de 100 artistas nacionales e internacionales de distintos géneros: rock, urbana, pop y electrónica. Las entradas están a la venta, y Córdoba se prepara para recibir a los miles que no quieren perderse dos días de música intensa y experiencias únicas.
PRECIOS Y DÓNDE COMPRAR
Lo que trae el Cosquín Rock: Leyendas y sorpresas nacionales
El line-up nacional mantiene a los clásicos que hacen del Cosquín un ritual: Fito Páez, Babasónicos, Divididos, Ciro y los Persas, Las Pelotas y Las Pastillas del Abuelo. Sumado a ellos, hay artistas que conectan con los fanáticos de lo urbano como Dillom, Ysy A y Trueno. Aunque la gran novedad es la integración de Abel Pintos, que no pertenece al rock, por lo que participará del festival por primera vez.
Y el sector femenino tampoco se queda afuera. Lali Espósito se suma después de agotar cuatro Estadios Vélez con su disco más rockero, "No vayas a atender cuando el demonio llama", y Marilina Bertoldi que presentará su último álbum "Para quién trabajás".
En cuanto a entradas, el abono general para ambos días cuesta $340.000 y el Fanatic Abono $1.500.000, con acceso a todos los shows y áreas gastronómicas. La venta se hace en la web de Edén, con opción de pagar hasta 12 cuotas sin interés con BBVA. Por ahora, no hay tickets por día ni detalle de qué artistas tocarán en cada jornada.
Internacionales, DJ sets y la otra cara del festival
Cosquín Rock 2026 también apunta alto en lo internacional. Franz Ferdinand, que tiene más de 20 millones de discos vendidos y premios como el Mercury Prize y dos Brit Awards, llega para desplegar su indie rock. The Chemical Brothers (DJ Set) suman seis Grammy y décadas de innovación en la electrónica. Devendra Banhart, Hermanos Gutiérrez y Morat completan el cartel mundial, cada uno con un estilo muy distinto que amplía la oferta más allá del rock.
El festival estrena la Plaza Electronic Stage, un espacio para DJs como Kölsch, Franky Wah y Matthias Tanzmann, que apunta a atraer al público de música electrónica. Con todos los géneros que se navegarán el próximo año (rock, trap, indie, blues y melódica), el Cosquín 2026 propone un menú amplio que justifica precios altos y genera expectativa sobre la logística: transporte, alojamiento y comida.
Con más de 100 artistas confirmados, Córdoba se convertirá nuevamente en el epicentro del verano musical argentino. Ahora, el desafío que tendrán los asistentes será elegir entre la experiencia completa y la que el bolsillo permita. En 2026, Cosquín Rock ofrece un espectáculo de alcance nacional e internacional que se paga caro, pero promete ser inolvidable.
