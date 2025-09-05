Cosquín Rock 2026: Cómo conseguir entradas y qué nombres hacen explotar la grilla

Internacionales, DJ sets y la otra cara del festival

Cosquín Rock 2026 también apunta alto en lo internacional. Franz Ferdinand, que tiene más de 20 millones de discos vendidos y premios como el Mercury Prize y dos Brit Awards, llega para desplegar su indie rock. The Chemical Brothers (DJ Set) suman seis Grammy y décadas de innovación en la electrónica. Devendra Banhart, Hermanos Gutiérrez y Morat completan el cartel mundial, cada uno con un estilo muy distinto que amplía la oferta más allá del rock.

image Franz Ferdinand, The Chemical Brothers y Morat completan la propuesta internacional. La nueva Plaza Electronic Stage suma DJs y estilos variados, haciendo del festival un espectáculo completo y de alcance global.

El festival estrena la Plaza Electronic Stage, un espacio para DJs como Kölsch, Franky Wah y Matthias Tanzmann, que apunta a atraer al público de música electrónica. Con todos los géneros que se navegarán el próximo año (rock, trap, indie, blues y melódica), el Cosquín 2026 propone un menú amplio que justifica precios altos y genera expectativa sobre la logística: transporte, alojamiento y comida.

Con más de 100 artistas confirmados, Córdoba se convertirá nuevamente en el epicentro del verano musical argentino. Ahora, el desafío que tendrán los asistentes será elegir entre la experiencia completa y la que el bolsillo permita. En 2026, Cosquín Rock ofrece un espectáculo de alcance nacional e internacional que se paga caro, pero promete ser inolvidable.

