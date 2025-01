Extra, Extra: Comenzó Cosquín, River Plate no, LGBTQ+ en el parque y humo de 'Javo'

Embed

Para destacar es el triunfo de San Lorenzo de Almagro sobre el difícil Talleres de Córdoba, en el estadio Pedro Bidegain: alivio para Miguel Ángel Russo luego de días complejos. Un interrogante para el DT Alexander Medina, que debe competir en 3 frentes simultáneos en esta temporada.

Curioso: Pedro Troglio debutó como DT de Instituto de Córdoba goleando a Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo que entrenó durante muchas temporadas. Fue 3 a 0 contundentes.

Y ya que estamos con La Plata: Estudiantes arrasó a Unión de Santa Fe, con un 1er. tiempo impecable.

Fue el debut de Lucas Alario y el marcador 3 a 1.

Clarín afirma que el gobierno de Javier Milei usará US$ 1.700 millones en préstamos de organizamos multilaterales tal como el Banco Mundial para programas sociales: nota de Santiago Spaltro.

¿Aceptarán esos organismos multilaterales modificar la asignación?

¿Por qué un programa de saneamiento ambiental sería más apropiado que un plan de protección social?

Hay momentos en que las obsesiones de Javier Milei y Santiago Caputo no se entienden, más allá del objetivo de exhibir 'ortodoxia liberal' para compensar diversas heterodoxias.

La Nación tiene una idea fija: Ariel Lijo. Javier Milei lo sabe y mantiene cierta perversidad de azotar a los Saguier con rumores.

Con firma de Cecilia Devanna: "Milei espera el fin de las sesiones extraordinarias para decidir si nombra a Lijo y García Mansilla por decreto". Es lo más parecido a la agonía de los Saguier.

Página/12, con firma de Mara Pedrazzoli, se pregunta sobre el Tratado de Libre Comercio con USA que promete Milei para devaluar el Mercosur.

En verdad, hoy día no parece alcanzable y todo indica que Milei no sabe ya cómo conseguir agradar a Trump por el dinero que necesita para levantar el cepo cambiario.

Pero en WDC -donde el argentino que más sabe de los republicanos no es ni el embajador que todavía no llegó (Alejandro Oxenford) ni el ex embajador hoy canciller (Gerardo Werthein)- se dice que lo que Milei pretende es una cuestión de mediano plazo, en el mejor de los casos, y de negociación compleja.

Mucho se habla de la penalista María Eugenia Talerico candidata a diputada nacional en Provincia de Buenos Aires, respaldada por Ricardo López Murphy.

Es la ex mujer, pero nada que ver, del nuevo titular de la Unidad de Investigación Financiero (UIF), el fiscal Paul Starc, y fue candidata de Mauricio Macri para ese cargo en el inicio de Javier Milei pero algo sucedió que no pasó el filtro.

María Eugenia Talerico denuncia un "pacto de impunidad" con el Kirchnerismo. Es un derivado del tema Lijo.

LGBTQ+: "No volvemos al closet"

Luego de la ponencia del presidente Javier Milei en Davos, la comunidad LGBT se manifestó en Parque Lezama. El Presidente fue contra el feminismo y la ideología de género y la agenda LGBTQ+. Marco Palazzo, influencer libertario, denunció ataque en su contra.

Festival y granizo

Otra vez: fuertes tormentas afectan a distintos puntos de la provincia de Córdoba con mucha lluvia y granizo en algunos sectores. Pero, pese a la tormenta, se celebró en Calamuchita, la 2da. noche del Festival del Balneario de La Cruz. en su edición número 53°.

El evento comenzó la noche del viernes 24/01 y se extenderá hasta el domingo 26/01 con la presencia de importantes artistas sobre el escenario. Hoy, Rally Barrionuevo y el Loco Amato. Además de, Lukas Garay, Abuelos en movimiento, Javi Ferreyra, Soberania Nacional, Carla Serrano y Ceibo. Mañana, cuarteto con Los Herrera, el DJ Chimago, Vale Valentino, Guillermina Bottini, Musicanto, Karen Ricca y Uno + Uno.

