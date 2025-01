La miniserie con 6 episodios en Netflix que vas a querer maratonear ya

Imperdible para los fanáticos del género

Las reseñas coinciden en algo: Santo no es cualquier serie del catálogo de Netflix. Por ejemplo, Heaven of Horror afirma que "no es para todo el mundo debido a su brutalidad", pero destaca que es "el tipo de serie que podrías fácilmente terminar de ver en un fin de semana". Por su parte, Ready Steady Cut menciona que la serie tiene "todas las características de un éxito de 'streaming'", aunque advierte que requiere un poco de paciencia.