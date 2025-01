La aclamada miniserie de Netflix con 6 episodios que te va a conquistar

Aclamación de la crítica

La serie no solamente es un éxito entre la audiencia, que quedó conmovida con su trama desde su estreno, sino también entre los críticos que no dejaron de tirarle flores. Decider la describe como "una dulce historia sobre una mujer con una carrera inusual que intenta cuidar de la persona más importante de su vida". Por su lado, The Review Geek destaca su honestidad al afirmar que "examina las pruebas y tribulaciones por las que pasan los padres que crían a niños discapacitados".