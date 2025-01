El Gobierno no le cerró la puerta a un acuerdo con Macri, pero sí a la comisión que propuso

A ese convite Macri respondió con el pedido de la creación de "un equipo de trabajo" integrado por representantes de ambas fuerzas "defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita". Incluso designó a sus emisarios, entre los que se encuentran el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, y el exministro de Economía, Hernán Lacunza.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1877332267422388248&partner=&hide_thread=false Querido Javier. Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas. Es por… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 9, 2025

"No es el camino, ni mucho menos que un integrante de la comisión (en alusión a Lacunza) hiciera comentarios inoportunos sobre el plan económico, sobre todo cuando durante su gobierno ellos no dieron en la tecla de la medidas que había que tomar para avanzar en la transformación de la Argentina, motivo por el cual perdieron las elecciones", dijo Francos.

El jefe de Gabinete le reclamó a Macri "bajar un cambio", que reconozca los logros del Gobierno y no "tirar darditos" que obstaculicen el vínculo.

"Hace falta, no sé si humildad es la palabra...habría que bajar un cambio y decir "bueno, estos son los logros que se han conseguido con mucho esfuerzo en este primer año del Gobierno", conversemos sobre el futuro pero sin empezar a tirar estos darditos que no sirven para construir acuerdo, para encontrar socios fiables", dijo.

francos senado.jpeg El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Consultado sobre si existe la posibilidad de un acuerdo con el PRO pero sin Macri, a partir de saltos desde el partido amarillo hacia LLA como el del intendente Diego Valenzuela o el senador Luis Juez, Francos dijo que "no se lo imagina", pero no descartó que existan más pases desde el macrismo hacia el oficialismo.

"El PRO es el partido que fundó Macri. Es el numen del PRO. Yo no me imagino que el PRO haga un acuerdo sin Macri, lo que no quiere decir que dirigentes del PRO vean en LLA un espacio con más proyección política que la del PRO, entonces algunos dirigentes decidan pasarse, como dijo Valenzuela, como dijo Juez, participar en las próximas elecciones con LLA, y puede ser que pase con otros", dijo.

En cuanto a un acuerdo entre LLA y el PRO, Francos aseguró que será resultado de "las decisiones que tomen en conjunto Milei y Macri".

