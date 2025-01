Raro Luis Caputo: Cuestiona Ingresos Brutos pero defiende Retenciones

“Una presión impositiva excesiva, precios internacionales a la baja, costos en dólares en alza y una situación climática adversa”, fue el diagnóstico del economista Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, para explicar que lo que los 'defaulteos' en la producción agrícola no son problemas aislados sino eventos de una crisis sistémica. No está de acuerdo con él su colega, ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien reclamó tolerancia a los contribuyentes agropecuarios porque el equilibrio fiscal no es negociable. Su teoría es que el crecimiento económico incrementará la recaudación y entonces podrá bajarse la presión tributaria. Es un futuro impreciso.