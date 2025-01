Fundación Capital cree que Luis Caputo puede 'perforar' el IPC de 2% mensual

El rol del BCRA en la continuidad del crawling peg, que lo determina la brecha cambiaria, lo explicó así la Fundación Capital:

"(...) actualmente rige la restricción cruzada entre el MLC y el CCL, el Banco Central mantiene una intervención directa en dólares financieros ("emisión 0" desde julio 2024), y se sostiene la intervención indirecta vía la oferta de divisas del dólar blend (20% de las exportaciones). A esto se suma que el BCRA ha estado comprando divisas en lo que va de enero por US$ 1.547 millones. Si alguna de estas variables sufre modificación, la brecha podría entrar en tensión, presionando sobre los precios de la economía. (...)".

De todos modos, la ortodoxia fiscal seguirá durante 2025 (por ese motivo no hay Presupuesto, táctica de Javier Milei, dicen muchos). "Ésta fue el ancla del programa económico y no lo querrán poner en riesgo": Fundación Capital.

Para los salarios del sector público, una suba del 1% mensual para el 1er. cuatrimestre de 2025, tras pérdidas que rondaron el 20% real en 2024.

La propuesta no fue aceptada por ATE ni por UPCN pero, de todos modos, el centro de estudios no espera una recomposición del salario del sector en 2025.

Según las autoridades se avanzaría en la reducción de los subsidios energéticos aunque habrá que definir cómo hacen para que no les complique la estrategia antiinflación.

En cuanto a las negociaciones paritarias, en teoría no se homologarán acuerdos con aumentos que superen a la inflación, y varias paritarias formales acompañan ya la pauta salarial: "tanto Camioneros, como la UOM y Encargados de Edificios pautaron aumentos del 1,8% mensual para enero y 1,5% para febrero. Incluso, la UOM acordó una suba del 1% para marzo. Por su parte, Comercio muestra un alza mayor (2,4%), aunque su acuerdo es de noviembre".

No obstante, la paritaria de Camioneros incluye el pago de un bono de $600.000 en 4 cuotas entre enero y abril. Entonces, para un conductor de 1ra. categoría, en enero el aumento sería de 24,1%. Las partes también establecieron una cláusula de revisión en marzo.

La UOM acordó subas acotadas y descendentes para el 1er. trimestre, aunque logró un aumento del 5,5% mensual retroactivo a noviembre "a modo de colchón ante la postura más dura de las autoridades para el 2025".

De todos modos, hay una política económica enfocada en la desaceleración inflacionaria.

Entonces: "En nuestro escenario base, el IPC podría quebrar la barrera del 2% mensual en la 1ra. mitad de año. No obstante, el escenario no está exento de desafíos. Este recorrido requiere no sólo una calma cambiaria, sino también una desaceleración en los precios de los servicios, que continúan evolucionando por encima de los bienes (4,4% promedio mensual el último trimestre vs. 1,9%) en un contexto en el que los precios relativos continúan ajustándose. Las autoridades están balanceando la corrección de tarifas con el objetivo fiscal, aunque resta alinear los precios de los demás servicios a una expectativa de inflación menor."

Hasta ahora, los servicios de prepagas y telecomunicaciones continúan con subas por encima del 3,5% en el 1er. mes del año.

