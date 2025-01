Netflix sube la apuesta: El regreso que nadie se quiere perder

Los números no mienten: durante su primera semana al aire, esta producción protagonizada por un elenco de primera línea que incluye a Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Martín Garabal y Benjamín Vicuña, cosechó la impresionante cifra de 2,3 millones de visualizaciones. Sin embargo, el fenómeno, no se detuvo allí, puesto que acumuló 14,4 millones de horas vistas entre el 16 y el 22 de septiembre, catapultándose al codiciado top 5 de series de habla no inglesa de la plataforma.