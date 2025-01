"Roaming ilimitado": La mentira que enfurece a los clientes de Movistar

Usuarios de Movistar denuncian cobros excesivos en el exterior

Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las quejas y denuncias. @Verogoico expresó su frustración en X: "No contraten roaming de @MovistarArg. Hace 4 días que lo tenemos y no funciona. Y es imposible comunicarse con la empresa. No pueden ser tan truchos. Si tenés Movistar y estás en el exterior, estás incomunicado".